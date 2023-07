El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en hablar de los supuestos nueve contratos por mil 500 millones de pesos, obtenidos por Operación y Mantenimiento de Edificios Intligentes (OMEI) y High Tech Services, empresas de Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora del grupo parlamentario del PAN.

Ello a pesar de que la aspirante lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), por difundir su información fiscal y bancaria confidencial, respecto a su persona y de sus empresas.

Además, el titular del Poder Ejecutivo Federal ignoró las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la prohibición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para no hablar respecto a los aspirantes y las elecciones de 2024.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, Nayarit, el político tabasqueño, afirmó que la información respecto a las empresas de la legisladora hidalguense, la dio a conocer para que se investigara.

Reprobó que los abogados de Claudio x González Guajardo, cofundador de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), supuestamente asesoraban a la senadora, después de que les pidiera que la investigaran por presuntos actos de corrupción.

“Esta información yo se la envié a Claudio x González, que estos tienen una organización supuestamente para investigar casos de corrupción, le mandé la información y en vez de investigar. ¿Qué creen? ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Saben que ahora me enteré que los abogados de Claudio X. González [Guajardo] asesoran a la señora Xóchitl, lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar a infraccionar, pero me está demandando porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa, cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México”, dijo el mandatario nacional.

“Bueno, ¿por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe de que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. ¿Quién va a investigar? Pues ahora que ella está presentando la denuncia pues que las autoridades investiguen, yo lo único que hice fue dar a conocer que la señora recibió contratos en 9 años por mil 500 millones de pesos”, insistió.

“Que, por cierto, de esos mil 500 millones de pesos, el 70 por ciento lo recibió de empresas desarrolladoras de Miguel Hidalgo. O sea, que es una empresa la de ella pues nada más de una delegación, no es una empresa de toda la ciudad o todo el país, porque el 70 por ciento de los contratos los entregaron o los recibió su empresa y la de sus familiares en la Miguel Hidalgo”, afirmó López Obrador.

“Pero bueno, ahora que me demanda, que la autoridad investigue. Pero de una vez les mando a decir que a mí me llega información de todos, no es información oficial, yo ni sabía que tenía empresas, es hasta que me llegó ese documento. Lo comentó para que se sepa”, agregó.

Por último aseguró que no promovería un juicio de desafuero contra Gálvez Ruiz. “Yo padecí de un desafuero, ¿cómo voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí? Yo no voy a hacer eso, nunca lo haría”, enfatizó.