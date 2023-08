”Tampoco mentí, pues son los que la apoyan, Claudio X González. Él sostuvo que al ganar Xóchitl si van a quitar los programas sociales, los programas del bienestar, es del dominio público que se inició una campaña de Ciro [Gómez Leyva] para apoyarla y que el jefe de todo el grupo es Claudio X. González, y fue el que los unió y fue el que decidió apoyar a la señora, ¿qué tiene eso de malo?, ¿qué violencia puede ser?”, señaló.

”Eso no tiene que ver con géneros, todos tenemos que informar, pues por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene, para eso está el aparato burocrático que crearon que se llama INAI, el Instituto de la Transparencia [Acceso a la Información y Protección de Datos Personales], pues no dice nada, porque le dieron un contrato a la empresa de la señora, y que ellos nos expliquen en qué consistió el contrato”, insistió.

”O sea, es que están muy sensibles, ni modo que no vamos a hablar de los asuntos públicos, no se puede uno meter con la vida privada, eso es hasta de mal gusto, pero si somos funcionarios públicos, tenemos que actuar con transparencia. Ojalá y el Tribunal explique en qué consistió. O sea, a ver, cuál fue la expresión que utilicé, que viola sus derechos de mujer”, agregó López Obrador.

“Nada más lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso“, señaló.

“Además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más le pido a los del Tribunal que me permitan, a ver si puedo, repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. Yo lo único que planteé fue que la señora, como autoridad, recibió contratos. Siendo autoridad como delegada y siendo autoridad como senadora en 9 años por 1500 millones de pesos”, dijo.

”Si estuviese yo diciendo una mentira, pero es sabido, es de dominio público que a ella la impulsaron, como lo hubiesen hecho con cualquier hombre, no lo hicieron con, no me vayan también a sancionar, con [Santiago] Creel [Miranda], porque les pareció que Creel era muy, este, no, tampoco, fino, exquisito, fifí, pues”, indicó.

“Y necesitaban engañar, engañar como lo hicieron con [Vicente] Fox {Quesada], como lo hicieron con el licenciado [Enrique] Peña [Nieto], y necesitaban algo así, alguien que viniera de abajo, vendiendo café y gelatinas llegó a ser empresaria, y además que mienta madre, que habla así con un poco de groserías, que eso era lo que la gente estaba esperando. Pero se equivocaron, se equivocaron, pues como decía el presidente [Abraham] Lincoln: ‘al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida’, es una falta de respeto a la gente”, finalizó.

¡Otra vez Andrés! Vuelve a mentir y difamarme, ¿no se cansa? Esto reafirma que no solo es un machito, sino que le vale la ley, el @INEMexico y el @TEPJF_informa. Presidente, no se distraiga. Póngase a chambear y deje de hablar de mí. ¡A otra cosa, mariposa!”, respondió, un par de horas después, Gálvez Ruiz, en su cuenta de la red social Twitter.