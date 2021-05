“Yo me voy a ir cuando lo digan las normas, no cuando lo establezca o lo quiera alguna gente, si eso fuera me hubiera ido desde hace mucho tiempo”, respondió el Consejero del INE.

Alejandro Páez recordó que el discurso de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra el INE se ha centrado en señalar tanto a Lorenzo Córdova como al Consejero Ciro Murayama como “los que juegan a favor de alguien. En ese sentido, el periodista preguntó si estaría dispuesto a “hacerse un lado” para que una reforma electoral se concrete.

–¿Si abonara hacerse a un lado lo haría? -le cuestionó Páez Varela.

–¿Porque lo pide un actor político que está en campaña? Yo voy a hacer lo que sea producto de los consensos, o voy a hacer lo que siempre he hecho, y siempre voy a hacer lo que diga la Ley.

Si quitamos registros es porque lo dice la Ley, si establecimos límites en la sobrerrepresentación es porque lo dice la Constitución. Cambien la ley, cambien la Constitución y vamos a aplicar lo que se diga –respondió el Consejero presidente del INE.

“El mejor ejemplo de que estos discursos son de actores políticos que están en campaña y tienen la mira chueca, porque no distinguen, creen que el INE está en la boleta, y no está, es el hecho de que lo que se nos dice es que nos acusan de ciertas decisiones que no tomamos ni yo ni compañero Murayama, las tomó un órgano colegiado y todas las tomamos por mayorías de votos. Creo que están equivocando el discurso. Yo creo que lo que están tratando de hacer es construir un discurso de que el INE está en contra del alguien, y te lo digo con todas las letras: el INE no está en contra de nadie ni en favor de nadie, salvo de un solo ente colectivo, plural, diverso, que se llama la sociedad mexicana. Dicho eso, Lorenzo Córdova va a hacer lo que diga la Ley, no lo que digan los actores políticos, nunca he hecho lo que dicen los actores políticos, por eso se pudo concretar la elección de 2018”, agregó.

Lorenzo Córdova también se pronunció en el programa de SinEmbargo Al Aire sobre la intención de Morena y el Gobierno federal para impulsar una reforma electoral.

El Consejero presidente del INE dijo que espera que esta reforma sea “producto de un diagnóstico que sepa hacia donde vamos (...), que siga la lógica democrática de este tipo de cambios normativos, que implica escuchar a todas las fuerzas (...) Ojalá sea una reforma que sirva para mejorar el sistema electoral, nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos”, opinó en entrevista.

La promesa de una reforma electoral ha sido impulsada por el Presidente López Obrador. El mandatario ha prometido que la impulsará tras la cancelación de dos candidaturas de Morena, la de Raúl Morón a Gobernador de Michoacán, y de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual, a la gubernatura de Guerrero.

El jueves reiteró que el INE y el Tribunal Electoral han “sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia”.

“La paradoja es de que el INE en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia. Eso es lo que estamos viendo, porque esto no lo ve el INE (la compra de votos), se hacen de la vista gorda”, expuso durante su conferencia matutina.