Anteriormente el coordinador de Morena mencionó que no le iban a pedir a Saúl Huerta que abandonara el grupo parlamentario y decidió no opinar sobre las acusaciones que salieron a la luz, ya que los hechos no sucedieron mientras legislaba.

Mario Delgado, líder nacional de la bancada de Morena, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido que se suspendan los derechos políticos del Diputado hasta que se resuelva su situación legal.

Cabe destacar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a las autoridades de la capital mexicana actuar en contra de Saúl Huerta, acusado de haber abusado sexualmente de un jovencito de 15 años, al que llevó a un hotel con engaños.

Luego de esta denuncia, salió a la luz una más de otro menor de edad, quien dijo que el Diputado federal había abusado sexualmente de él en 2019.

Saúl Huerta fue detenido y liberado porque advirtió a los policías que no podían llevar a cabo su arresto por el fuero del que goza por ser Diputado federal.

Posteriormente, Saúl Huerta Corona presentó su renuncia como candidato a Diputado federal de Morena por Puebla.