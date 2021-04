MÉXICO._ La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este sábado que el viernes recibió la denuncia de otro menor de edad, quien acusó a Benjamín Saúl Huerta Corona, actual legislador del grupo parlamentario del partido Morena en San Lázaro, quien renunció a su candidatura diputado federal por el Distrito XI de Puebla, después de haber sido detenido en la Ciudad de México, y luego liberado por contar con fuero constitucional, tras ser denunciado por supuestamente realizar abusar sexualmente de un joven de 15 años de edad.

A través de un comunicado, la FGJ-CDMX detalló que durante su entrevista con el Ministerio Público, el adolescente narró que fue objeto de una agresión sexual similar a la que denunció hace unos días el joven, por lo que la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales integrará la carpeta de investigación contra el legislador, por la probable comisión del delito de abuso sexual, en agravio de una persona menor de edad.

No obstante, Huerta Corona lleva su proceso en libertad, ya que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que la investigación inicial continúa sin detenido, luego de que se acreditara que el probable agresor cuenta con fuero constitucional por ser diputado federal.

Según la FGJ-CDMX, la segunda nueva presunta víctima estuvo acompañada en todo momento por sus familiares y contó con asistencia legal, además de apoyo psicológico y mantuvo comunicación con una trabajadora social del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), de acuerdo a los protocolos internacionales de atención a víctimas.

Por último, Fiscalía de la capital de la República afirmó que se continúa la integración y análisis de ambas indagatorias acumuladas, con la finalidad de reunir los datos de prueba necesarios para formular la imputación correspondiente contra Huerta Corona.

Según dos nuevos testimonios recabados por la periodista Karina Andrew Herrera, de Noticieros Televisa, la forma de operar del legislador “es similar en todos los casos, busca a niños y jóvenes con escasos recursos, les ofrece ayuda, trabajo y les da dinero y una vez que el diputado federal se gana la confianza de las víctimas, supuestamente abusa de ellos”.

AMLO CONDENA PRESUNTO ABUSO SEXUAL A MENOR DE EDAD POR DIPUTADO DE MORENA

El pasado 22 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el caso Benjamín Saúl Huerta Corona, actual legislador del grupo parlamentario del partido Morena en San Lázaro, quien renunció a su candidatura a diputado federal por el Distrito XI de Puebla, después de haber sido detenido en la Ciudad de México, y luego liberado por contar con fuero constitucional, tras ser denunciado por supuestamente abusar sexualmente de un menor de 15 años de edad.

“Condeno cualquier abuso sexual, en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción como de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad, y desde que tomé posesión dije que no habrá impunidad para nadie, ni para mi familia, el que comete un delito tiene que ser castigado por qué no somos iguales, no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”, advirtió el mandatario nacional.

“Sí [que renuncie al fuero constitucional], a todo lo que corresponda y esto tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal [...] No [que no se escude en el fuero], pero los afectados tienen que presentar denuncias”, señaló el político tabasqueño.

“Eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial porque eso cae en la esfera del derecho penal. Ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el Gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales, entonces, que se actúe”, urgió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Por eso es muy importante una democracia, porque cuándo es el pueblo el que elige libremente, el gobernante tiene que mandar obedeciendo al pueblo y no le puede fallar al pueblo, su amo es el pueblo”, finalizó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

DIPUTADO BENJAMÍN HUERTA RENUNCIA A CANDIDATURA

Benjamín Saúl Huerta Corona, actual legislador del grupo parlamentario del partido Morena en San Lázaro, renunció, el jueves 22 de abril a su candidatura diputado federal por el Distrito XI de Puebla, después de haber sido detenido en la Ciudad de México, y luego liberado por contar con fuero constitucional, tras ser denunciado por supuestamente abusar sexualmente de un menor de 15 años de edad.

“El Presidente de [Comité Ejecutivo Nacional de] Morena, Mario Delgado [Carrillo], informó que Saúl Huerta Corona ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11 [de Puebla]”, escribió dicho partido político en su cuenta de la red social Twitter.