Las encuestadoras propuestas por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco, son las empresas que definirán al candidato presidencial de la Cuarta Transformación, informaron Mario Delgado Carrillo y Alfonso Durazo Montaño, presidentes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Revelaron que las cuatro empresas seleccionadas firmaron una carta de confidencialidad, para que no pudieran dar detalles respecto al proceso que llevarán a cabo.

”Por sorteo se determinó las cuatro que tenemos el día de hoy (viernes), pasaron la prueba de la Comisión de Encuestas. Van a firmar una carta de confidencialidad, no pueden revelar nada de este proceso”, dijo Mario Delgado Carrillo, quien también confió en que la selección de dichas empresas no causaría un “jaloneo” entre los aspirantes, ya que eso no definiría quién sería el candidato presidencial.

”En ningún momento se corre el riesgo de que las empresas pudieran cambiar el resultado, queremos dar confianza de que nada ni nadie intervendrá en la decisión del pueblo”, finalizó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

ADÁN AUGUSTO ACUSA ESTRATEGIA PARA PARA DESESTABILIZAR EL PROCESO INTERNO

Adán Augusto López Hernández, aspirante a la titularidad de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que había una estrategia de desestabilizar el proceso interno de los aspirantes.

”No, yo no veo desunión, veo, sí, que hay toda una estrategia también para aparentemente desestabilizar [...] Yo veo unidad, creo que todos los que estamos participando, que somos políticos, profesionales y comprometidos con el movimiento estamos trabajando en este sentido”, acusó.

López Hernández respondió que se encontraba tranquilo y optimista de ganar la encuesta final para ser el Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que se definirá el 6 de septiembre de 2023.

”Creo que el resultado de la encuesta nos favorecerá y estoy tranquilo, haciendo como siempre llamados a mantener la unidad, a ser respetuosos del proceso que definió por unidad el Consejo Nacional”, dijo.

Asimismo, el ex funcionario federal reconoció al también aspirante Ricardo Monreal Ávila, quien retiró su propuesta de empresa encuestadora de la lista de las cuatro compañías que aplicarían una “encuesta espejo”, a la par de la del partido, y que se sustituyera por alguna propuesta de Ebrard.

”[Quiero] reconocer y felicitar a nuestro compañero a Ricardo Monreal, porque en aras de seguir construyendo o de poner su granito de arena para fortalecer al movimiento, para construir la unidad de este movimiento, ha retirado sus propuestas de casas encuestadoras, lo que permite que todos los restantes compañeros puedan estar representados, puedan tener una propuesta viable de casa encuestadora. Eso es altura de miras de nuestro compañero Ricardo Monreal”, insistió López Hernández.