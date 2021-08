MÉXICO._ Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública, confirmó este miércoles que la carta responsiva anunciada para el regreso a clases presenciales quedó cancelada y fuera del decálogo presentado por dicha institución.

En entrevista con la cadena Noticieros Televisa, la funcionaria federal explicó que la carta se realizó desde la primera etapa del Covid-19 y que se buscaba que si el niño tenía algún problema de salud, los padres debían avisar a la escuela o mandarlo al médico.

Sin embargo, la titular de la SEP afirmó que la carta jamás indicaba que se eximía de responsabilidad a la institución, a la dirección de la escuela o al maestro. Además, señaló que el nuevo documento que se presentará para el regreso a clases presenciales, que originalmente era un decálogo, ya no contempla la misiva y entonces ahora se trata solo de nueve acciones.

“Algunos secretarios nos decían: ‘Sabe qué, maestra, vemos que como que está causando un poco de inquietud esa carta’. Lo valoramos y llegamos a la conclusión de que pues realmente en nada nos apoya. La verdad lo que podemos hacer es decir las recomendaciones de manera verbal, lo que te estoy diciendo ahorita”, indicó Gómez Álvarez en la entrevista.

“¿Es decir, la carta está fuera?”, le preguntó la periodista de Noticieros Televisa a la titular de la SEP.

“Sí, incluso cuando mandamos nuestro documento de protocolo aquí no está la carta”, respondió la funcionaria federal.

Por otra parte, la titular de la SEP advirtió que tras el regreso a clases presenciales, el próximo 30 de agosto, no se cerrarán las escuelas aunque se registren casos de Covid-19, y añadió que en caso de detectar uno, se informará de inmediato a la Secretaría de Salud (Ssa), se aislará al alumno y se analizará quiénes estuvieron en contacto con él, además de que se llevará a cabo un protocolo para darle seguimiento.

“No, yo creo que eso a diferencia de lo que anteriormente se había puesto. Anteriormente decían: ‘Con un caso se cierra’, ahorita no, con un caso se le da seguimiento, se le da atención y se tiene el cuidado hacia los que estuvieron cerca del pequeñito”, dijo la funcionaria federal.

Respecto a las malas condiciones en las que se encuentran algunas escuelas, la funcionaria federal puntualizó que se da seguimiento a éstas, pero admitió que durante mucho tiempo algunos planteles han estado abandonados, por lo que a través del programa federal ‘La escuela es nuestra’, se da ayuda a las más necesitadas.



AMLO DICE QUE NO HAY CONFUSIÓN, SINO CAMPAÑA DE MIEDO POR CLASES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles 18 de agosto que la Secretaría de Gobernación (Segob) presentará este jueves un estudio realizado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la SEP Federal, para probar el daño que causa a niños no asistir a la escuela.

“Mañana, por cierto, para que no haya confusión van a estar aquí de Gobernación que hicieron un estudio de la Unicef y de la SEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela, fundado, con pruebas, con argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación”, dijo el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que si la Unicef plantea que hace más daño tener a los niños encerrados que un posible contagio de Covid-19, deben tener fundamentos para sostenerlo. Asimismo, recordó que el regreso a las aulas será voluntario, por lo que los padres que no quieran que sus hijos vuelvan podrán continuar con las clases en línea.

“Yo no lo aseguro, pero si ellos dicen que hace más daño el tener a los niños encerrados que un posible contagio, pues deben tener fundamentos, yo no quiero que los niños se enfermen, que se contagien, nadie. Pero hay que revisarlo, profesionalmente, con pruebas, técnicas, científicas, con argumentos, entonces mañana que vengan”, insistió el político tabasqueño.

López Obrador afirmó que existe una campaña de desprestigio por parte de medios de comunicación y opositores para infundir miedo a la población ante el regreso a clases presenciales e insistió en que no hay riesgos para los menores.

“No es por la salud de los niños, decía Claudio X González [Guajardo], pobres niños, se quedan sin clases, como si le importaran los niños, no, le importaba la [Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación] CNTE, ahora es igual, no es que les importen los niños, no, están en contra de nosotros”, señaló el presidente.

“Son muy irracionales nuestros adversarios, muy irresponsables, faltos de ética, cómo van a mentir cuando se trata de un asunto tan delicado, la salud, la educación, qué le digo a los padres: ‘no hay riesgos’. Si se presentaran problemas vamos a actuar, estamos atentos”, indicó el mandatario nacional.

“Ya ven de cuántos niños contagiados, sí, todo en exceso, y claro que sí hay mucha gente, que yo les ofrezco disculpas, pero se dejan manipular, no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión, es no, no, no, es dogmático”, abundó el político tabasqueño.