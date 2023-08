Andrés Manuel López Obrador criticó que si el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvía que no debía de hablar de Xóchitl Gálvez, se pondría en evidencia que dicha institución está vendida.

”Que van a decidir, que yo no pueda referirme a la señora. Vamos a esperar, a mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan, ¿qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género, en qué?”, cuestionó.

”Porque dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto, ¿y eso cuál es la violencia de género? ¿qué no es cierto que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador, Claudio X González [Guajardo] hijo?”, indicó.

“Son los que integran este grupo, llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí, echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿En dónde está la violencia? Esto es política, y es lo más legal que puede haber. La política es si no un arte, una ciencia, un oficio. Pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad, por eso se le llama a la Constitución: ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’”, insistió.

”Pero como no voy a poder expresarme, porque tengo derecho además a la defensa, ¿que me digan los magistrados del Tribunal en donde está la violencia de género? La señora Xóchitl la escogen los oligarcas para engañar, y resulta que siendo jefa Delegacional su empresa recibe contratos de desarrolladores inmobiliarios, que hacían gestiones en la Delegación”, criticó el mandatario nacional.

Durante su conferencia, un reportero preguntó a López Obrador si no estaba transgrediendo el artículo 134 constitucional o si estaba haciendo lo mismo de lo acusó a Vicente Fox Quesada, durante la campaña electoral del 2006.

”No, yo lo que estoy haciendo es decir que los corruptos, los que saquearon a México quieren regresar a hacer lo mismo. No, no, no, no somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar”, respondió el Presidente.

”Y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas, que son una pandilla de rufianes, de corruptos, que han hecho mucho daño al País. Entonces, no estoy metiéndome en cuestiones de género eso no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con mujeres. Aquí he dicho como la maestra Elba Esther Gordillo [Morales] le ayudó a [Felipe] Calderón [Hinojosa] en el fraude electoral, aquí he dicho de que el fraude electoral que se cometió en el 2006 causó muchísimo daño al País”, agregó.

“Tengo derecho a la defensa. Que me digan los magistrados del Tribunal ¿dónde está la violencia de género? es censura porque los magistrados del Tribunal, como los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte la inmensa mayoría están al servicio de la oligarquía, de los grupos de poder económico, los que antes se sentían dueños de México”, afirmó.

Le pide Xóchitl Gálvez que enfrente las consecuencias

El 3 de agosto de 2023, a través de su cuenta de la red social Twitter, Gálvez Ruiz pidió al titular del Poder Ejecutivo Federal, que así como había sido “machito” para violentar, también lo fuera para enfrentar las consecuencias.

“Tira la piedra y esconde la mano. Ahora dice que no sabe qué dijo de mí. Aquí se lo recuerdo: -“Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo”. -“Es una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar”. -“Fue elegida por un grupo de hombres”. Esto es violencia política de género y la ley lo prohíbe y lo castiga. ¡Fue machito para violentar, sea machito para enfrentar las consecuencias!”, tuiteó la senadora hidalguense.

El 4 de agosto de 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) discutiría medidas cautelares para el Presidente de la República, a fin de que se abstuviera de emitir comentarios respecto a Gálvez Ruiz.

“Se ordena al Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado al respeto irrestricto de los derechos de las mujeres”, dice el anteproyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, luego de que así lo instruyó la Sala Superior del TEPJF.