El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si sus adversarios consideran que la Reforma Electoral a través de leyes secundarias es inconstitucional, tienen todo el derecho de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante su conferencia de prensa matutina reiteró que su iniciativa no viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no tener carácter constitucional.

“Tienen todo su derecho de ir a la Corte. Lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional no puede ir en contra de la Constitución, que es la ley de leyes. No se puede reducir los diputados de 500 a 300, no se pueden quitar a los plurinominales”, indicó.

“También la disminución de su presupuesto, como no hubo reforma constitucional, no toca a los partidos, que van a seguir recibiendo mucho dinero [...] Es solo un ajuste lo que se puede hacer solo en el aparato del INE, que es un aparato oneroso”, abundó.

“Tampoco puede el público elegir a los consejeros, a los magistrados [del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación], los eligen los partidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la reforma electoral? Es este ajuste a la estructura onerosa del INE”, insistió López Obrador.

El 12 de diciembre, las minutas de reformas a las leyes secundarias fueron aprobadas, por separado, por las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, por lo que fueron turnadas al Pleno, donde Morena y sus aliados de los grupos parlamentarios de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista Mexicano y Encuentro Social contarían con los votos necesarios para avalarlas.

Las minutas de reformas incluyen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación; Ley General de Comunicación Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como el proyecto que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En caso de ser aprobadas por el Pleno del Senado de la República, las minutas deberán ser devueltas a la Cámara de Diputados, la cual deberá hacer lo mismo, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, la medianoche del jueves 15 de diciembre.

A pesar de que no les hicieron caso, las bancadas en el Senado de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, exigieron a Ricardo Monreal Ávila -coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que la discusión del paquete electoral se postergara hasta el nuevo periodo ordinario de febrero de 2023.