La ejecución de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, cuyo cadáver fue hallado en un camino de terracería en la sindicatura de Picachos, en Choix, Sinaloa, en los límites con el estado de Chihuahua, era una muestra de que existían territorios gobernados por economías criminales, según acusó este lunes la Conferencia del Episcopado Mexicano.

A “El Chueco” se le imputa de asesinar a los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, de 79 y 80 años de edad, respectivamente, y del guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez, asesinados el 20 de junio de 2022, al interior de la parroquia de San Francisco Javier, ubicada en la comunidad de Cerocahui, en el municipio chihuahuense de Urique.

A través de un pronunciamiento, la institución de la religión Católica -conformada por obispos mexicanos colegiados- consideró que, ante la indolencia de los tres niveles de Gobierno, la violencia prevalecía en México, igual la impunidad, así como la descomposición social e institucional.

“El hecho de haber encontrado sin vida al principal responsable del asesinato de los jesuitas, muestra cómo los territorios son gobernados por economías criminales que han crecido ante el descuido del Gobierno en todos sus niveles, que el problema de inseguridad prevalece en la Sierra Tarahumara y en el País entero”, advirtió la CEM.

“El asesinato de los padres Javier Campos [Morales] y Joaquín [César] Mora [Salazar] en la Sierra Tarahumara es un lamentable homicidio más que se suma a la larga lista del común de mártires inocentes que han perdido la vida en el territorio nacional, representando así un caso emblemático de la violencia y de la descomposición social en que vivimos”, agregaron los obispos mexicanos.

Asimismo, el CEM criticó la ceguera del criminal de quien “se siente todopoderoso”, con un arma en la mano, pero también la corrupción institucional y la impunidad que ha dejado escalar los niveles de la delincuencia, así como la pérdida de los sistemas comunitarios, capaces de regular los comportamientos.

Durante las últimas semanas, el Gobierno de México se ha enfrascado en una confrontación pública con legisladores y autoridades de Estados Unidos, que han advertido sobre el dominio de las organizaciones criminales sobre ciertos territorios del País.

La CEM urgió a establecer un diálogo en el que participarían especialistas, víctimas, indígenas, migrantes e iglesias, para revisar con urgencia el sistema de justicia y de seguridad. También condenó el incendio ocurrido en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua donde fallecieron 40 extranjeros migrantes.

“Con la finalidad de recoger todos los aportes posibles para la paz con justicia y hacer una propuesta viable a nuestras autoridades y al País, convocamos al Diálogo Nacional por la paz, el cual se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla, con el objetivo de elaborar una Agenda Nacional de paz y articular las iniciativas locales de paz”, informó.

“La violencia nos pone delante de Jesús Crucificado para denunciar toda injusticia humana, que ahora se ha manifestado en la tragedia que han sufrido nuestros hermanos migrantes muriendo consumidos por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la irresponsable omisión de las autoridades”, agregó la CEM.

AMLO VIVE EN NEGACIÓN SOBRE NARCO, RESPONDE SENADOR LINDSEY GRAHAM

El Senador republicano estadounidene Lindsey Graham indicó, el 3 de abril de 2023, que el presidente Andrés Manuel López Obrador vive en un estado de negación respecto al control de los cárteles del narcotráfico ejercían en algunas partes de México, lo que de no cambiar, podría llevar a que Estados Unidos tomara medidas por su propia cuenta.

En un mensaje respondiendo a cinco preguntas hechas por el político tabasqueño el 30 de marzo de 2023, el legislador republicano reconoció el consumo de fentanilo en EE.UU., pero dijo que en muchas ocasiones las muertes que causa dicha droga sintética traficada desde México, ocurrían incluso entre personas que creían estar consumiendo medicinas legítimas.

“El problema que tengo con usted para ser honesto con usted, señor Presidente (López Obrador), es que usted niega que haya áreas de su país controladas por los cárteles de la droga. Está usted en estado de negación”, dijo Graham en un mensaje en video, publicado en su cuenta de la red social Twitter.

“El secretario de Estado [Antony Blinken], el secretario del Departamento de Seguridad Interna [Alejandro Mayorkas]. todos están de acuerdo conmigo en que los cárteles de la droga operan en su país libre y abiertamente. Me gustaría trabajar con usted para detener esa práctica”, aseguró el senador republicano estadounidense.

SENADORES REPUBLICANOS PRESENTAN INICIATIVA DE LEY ‘NARCOS’, PARA DESIGNAR A CÁRTELES MEXICANOS COMO TERRORISTAS

Los senadores republicanos Lindsey Graham, de Carolina del Sur; Mike Lee, de Utah; John Kennedy, de Louisiana; Marsha Blackburn, de Tennessee; Josh Hawley, de Missouri; y, Steve Daines, de Montana; presentaron la iniciativa de ‘Ley para poner fin a las organizaciones y sindicatos criminales notorios, agresivos y despiadados’ (NARCOS, por sus siglas en inglés), con la que se designaría a nueve cárteles del narcotráfico mexicanos, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés).

“A pesar de lo que diga el presidente de México [Andrés Manuel López Obrador], los cárteles de la droga controlan gran parte de México y están ganando miles de millones de dólares enviando fentanilo y drogas ilícitas a Estados Unidos, donde está matando a miles de ciudadanos”, dijo Graham, al presentar su iniciativa de 18 páginas.

Los cárteles mexicanos que la iniciativa de ley NARCOS contempla son: el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, el del Noreste, el de Juárez, el de Tijuana, el de los Beltrán Leyva, y, La Familia Michoacana, a los que también los senadores republicanos estadounidenses llaman Caballeros Templarios.

La iniciativa permitiría perseguir a los miembros de los cárteles del narcotráfico mexicanos, por apoyar financieramente a una entidad terrorista, perseguir a cualquier persona que con conocimiento les asista, castigar a instituciones que no reporten bienes, y hacer uso extraterritorial de la ley para procesar a personas extranjeras involucradas.

“Designar a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras cambiará las reglas del juego. Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían productos químicos para producir estos venenos”, dijo Graham.

Entre las justificaciones de la iniciativa de ley “NARCOS”, el senador Graham citó el ataque y la posterior privación ilegal de la libertad, a principios de marzo de 2023, de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, procedentes de Carolina del Sur, de los cuales dos fueran asesinados por presuntos miembros del Cártel del Noreste.

En la actualidad, los cárteles mexicanos del narcotráfico pueden ser designados bajo la Ley de Cabecillas del Narcotráfico (Ley Kingpin) y la Lista de Objetivos Consolidados Prioritarios (CPOT, por sus siglas en inglés), por el Departamento de Justicia estadounidense.

AMLO CUESTIONA A SENADOR REPUBLICANO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó, el 29 de marzo de 2023, al senador republicano Lindsey Graham -por Carolina del Sur- por cuestionar a Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), y, a Antony John Blinken, titular del Departamento de Estado de EE.UU., respecto a si el narcotráfico dominaba territorios en México por encima del Gobierno.

“Yo sostengo que yo, como presidente, y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí, hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el País”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Este Graham le dice a Mayorkas: ‘Dice el presidente de México que no es cierto que dominen los narcotraficantes en varias regiones del país. ¿Usted le cree o no?’ Y dice Mayorkas: ‘No, no le creo’. ‘¿Entonces sí dominan los narcotraficantes en todas las o en varias regiones del país?’ ‘Sí’”, relató el mandatario nacional.

El Presidente mexicano lanzó un cuestionario a Graham respecto al manejo de la crisis de fentanilo desde el interior de los Estados Unidos, en donde le señaló temas como el tráfico y consumo de esta droga sintética, así como también la compra y venta de armas de largo alcance y también sobre los programas sociales del Gobierno estadounidense para combatir el consumo de drogas entre los jóvenes.

Antes de enlistar las preguntas para el senador republicano, el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano rechazó las afirmaciones de Mayorkas, quien coincidió con Blinken, en que los cárteles del narcotráfico tenían el control de algunas zonas de México. “Mintió, porque no es cierto”, sostuvo el mandatario nacional.

“Yo le quiero hacer una pregunta o dos o tres al senador, porque es buena la polémica, ¿no?: ¿Se consume fentanilo en los Estados Unidos, sí o no? ¿Quién distribuye el fentanilo en los Estados Unidos? O mejor, ¿si hay capos, carteles que distribuyen fentanilo en Estados Unidos, sí o no?”, cuestionó López Obrador a Graham.

“¿Los que distribuyen el fentanilo en los Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses? ¿Se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos, sí o no? ¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga? ¿Qué están haciendo?”, preguntó.

“Y más, que me diga por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar. Que si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción y que eso sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas”, insistió el político tabasqueño.