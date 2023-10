Xóchitl Gálvez confirmó que compareció ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el supuesto plagio de su trabajo con el que se tituló como Ingeniera en Computación.

”Ya comparecí en la UNAM. Ya presenté lo que acredita que yo recibí mi título profesional como experta en edificios inteligentes. Les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados y una empresa constituida para hacer edificios inteligentes”, detalló la legisladora hidalguense.

Además, la senadora panista indicó que si UNAM decidiera anular su trabajo de titulación, ella aclaró ante las autoridades universitarias que podría hacer otro. Asimismo, aseguró que no tenía prisa por conocer el resolutivo del CUÉTICA.

”Podría presentar uno sobre cómo hacer una buena matriz energética ahora con mi experiencia en el Senado, o cómo resolver el tema del agua en el País. También puse eso en la mesa [...] No tengo prisa: yo respetaré y acataré lo que la UNAM diga”, señaló.

Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la UNAM, pidió el 20 de septiembre que se investigue el trabajo con el que Gálvez Ruiz se tituló como Ingeniera en Computación.

Además, el Rector de la UNAM requirió que el director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, solicitara, a su vez, tanto al Comité de Ética, como al Consejo Técnico de dicha institución de educación superior, que se investigara el presunto plagio del trabajo con el que la legisladora hidalguense se tituló.

“Ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito, correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Xóchitl Gálvez Ruiz, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda”, indicó la UNAM.

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México detalló que en el oficio de solicitud se precisó que esto se llevaba a cabo en apego al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de dicha institución de educación superior.

La acusación

Durante una entrevista en San Lázaro, donde acudió a presentar el decálogo de temas que la alianza “Va por México” defenderá durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal del 2024, la Senadora reiteró que los fragmentos por los que se le señalaba de plagio, describían equipo cuya información fue sacada de manuales técnicos, así como referencias sacadas de documentos oficiales en materia de política ambiental.

”Debí de haber puesto de dónde era, la verdad [...] La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del Gobierno Federal, que se aclara que es la política en materia ambiental”, respondió Gálvez Ruiz, al ser cuestionada respecto a las acusaciones de plagio en su contra.

Reconoció el 19 de septiembre de 2023 que plagió al menos seis párrafos de su trabajo con el que se tituló como Ingeniera en Computación, por la Universidad Nacional Autónoma de México.

No obstante, la legisladora hidalguense minimizó las acusaciones y dijo que sólo tomó “seis párrafos”, de un trabajo que en total incluyó 77 páginas. Asimismo, se defendió diciendo que de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024, buscarían atacarla por todos los frentes.

Gálvez Ruiz dijo que en el caso del trabajo que presentó para obtener su título profesional, en los párrafos que tomó “no hay autores”, porque “son manuales técnicos de los equipos que están instalados”.

Además, pidió que no la compararan con el caso de la Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque “son dos cosas distintas”.

”La verdad de las cosas es que yo mi título lo obtuve por experiencia profesional y ello se trata de presentar casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo del Programa de Cambio Climático del Gobierno, pero es obvio que me estoy refiriendo a ello”, señaló la Senadora durante una entrevista.

”También tomé referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí, que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”, agregó la legisladora hidalguense.

Sin embargo, Gálvez Ruiz aclaró que lo que presentó fueron tres casos que vivió en su actividad profesional como ingeniera, “que fue lo que me valió el título, y lo que están sacando es mi informe, pero no es una tesis”.

“El esquema en el que yo me titulé no es una tesis, es un trabajo profesional donde informó sobre esos tres casos [...] Ya no saben qué inventar. Que bueno que me están buscando por debajo de la cobija. Realmente los edificios están construidos, ojalá este gobierno me aprendiera y me copiara cómo hacer bien las cosas”, puntualizó la senadora panista.

Por último, la legisladora hidalguense aseveró que estaba consciente de que la iban a seguir atacando por todo lo que hubiera hecho o todo lo que dijera o hiciera. “Que bueno, que le sigan, faltan 257 días y seguramente todos los días van a sacar algo [...] Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa y ahora que no soy ingeniera”, mencionó Gálvez Ruiz.