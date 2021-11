Una década después, gas natural solo ha llegado a cuatro empresas y dos plantas de CFE en Sinaloa

SINALOA. _ El gas natural, el proyecto que el ex Gobernador Mario López Valdez vendió como la panacea para el desarrollo de Sinaloa, ha tardado más de lo proyectado inicialmente para consolidarse en el estado, donde apenas cuatro empresas privadas y dos plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad trabajan con este hidrocarburo.

Mediante un comunicado, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa destacó que Sinaloa ya cuenta con gas natural por medio de uno de los dos gasoductos que conectan en El Oro, El Fuerte.

Explicó que este combustible se extrae en Waha, Texas, y se transporta por Chihuahua hasta llegar al norte del estado. El otro gasoducto que conecta con Sinaloa es el que inicia en Sasabe, Arizona, y recorre Sonora, pero no ha sido posible conducir el fluido por temas legales con los pobladores locales.

Codesin detalló que para Sinaloa existen tres maneras de obtener gas natural para la industria o empresa, que son mediante la conexión directa con el gasoducto, a través de proveeduría de la empresa Gas Natural del Noroeste y por medio de un transporte terrestre.

Hasta la fecha, solo una empresa privada y dos plantas termoeléctricas de CFE están conectadas directamente al gasoducto.

“Este modelo lo desarrollan empresas con una alta demanda de combustible que justifique el monto de inversión requerido. Los ahorros que se logran al estar conectados de manera directa al gasoducto son de alrededor del 50 al 60 por ciento”, expuso.

“La empresa Harimasa, en Navolato, ya opera de esta manera generando valor agregado al maíz y exportando harina de maíz a varios países. Con la migración de gas LP a gas natural, logró ahorros del 50 por ciento en gastos de combustibles”.

Codesin agregó que las plantas termoeléctricas de CFE en Topolobampo y Mazatlán ya realizan operaciones con gas natural, lo que genera una energía menos contaminante y de precio más competitivo.

Otras tres empresas ya operan con gas natural que les provee Naturgy a través de ductos, estas son Minsa y Grupo Ceres, en Ahome, y Rastro FAPSA, en Culiacán.

En Mazatlán recientemente quedó terminada la construcción de los ductos para lograr que las primeras empresas tengan este suministro.

Codesin detalló que las empresas Herdez del Fuerte, Smurfit, Prinsa, Maseca, Envases Universales, Pinsa y Café Marino analizan el uso de gas natural a través de Gas Natural del Noroeste.

Para el caso de la distribución de gas natural comprimido o licuado por medio de un transporte terrestre, el organismo indicó que este método se utiliza cuando no existe la posibilidad de conectarse al gasoducto, ya sea por ubicación geográfica o cuando la demanda local no es suficiente o no justifica el monto de inversión necesario.

“El suministro es por medio de una empresa foránea, ya que no existe ninguna planta de compresión o licuefacción en Sinaloa. Los ahorros estimados en esta modalidad son de 25 al 35 por ciento en relación con otros combustibles”, manifestó.

Destacó que Café El Marino opera la planta de Mazatlán con gas natural licuado, logrando ahorros estimados del 20 al 25 por ciento en sus gastos de combustibles.

Sobre el gas natural para uso doméstico, el Codesin expuso que hasta hoy no existe ningún hogar que cuente con este servicio en ninguna de las tres ciudades en donde se proyecta iniciar, pero sí existen solicitudes ya registradas,

Detalló que existen 3 mil contratos domésticos firmados en Los Mochis, mil 200 en Culiacán y mil en Mazatlán, pero este proceso dependerá de Gas Natural del Noroeste.

Otro tema pendiente en la agenda, expuso el Codesin, es avanzar es la promoción de gas natural vehicular.

“En este sentido, en Codesin prospectamos con empresas locales y nacionales para desarrollar proyectos de inversión para centros de distribución en algunas zonas estratégicas. Con la migración de vehículos público y privados a gas natural se estiman ahorros de 50 por ciento”, calculó.

Detalló que han invitado a varias empresas interesadas en proveer el servicio de gas natural rodado y comprimido e incluso Monterrey Energy está a punto de iniciar la construcción de una planta en Navolato; Navegas está en negociaciones para adquirir un terreno también en Navolato.