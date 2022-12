Aunque el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin afirma que “El Químico” Benítez no se encuentra entre los nueve ex funcionarios municipales citados por la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que el ex Alcalde era la cabeza de la administración y el responsable del actuar de todos sus subordinados.

Cuando creímos que la frase “la danza de los millones” era más que muletilla, en la administración municipal de Mazatlán esas cinco palabras cobran un nuevo sentido ante las irregularidades que se han detectado con anteriores alcaldes, incluyendo el más reciente Luis Guilermo Benítez Torres. Y aunque el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin afirma que “El Químico” Benítez no se encuentra entre los nueve ex funcionarios municipales citados por la Fiscalía General del Estado, lo cierto es que el ex Alcalde era la cabeza de la administración y el responsable del actuar de todos sus subordinados. Aquella marea de cambio que sacudió a México en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República alcanzó a la mayoría de los municipios de Sinaloa, siendo privilegiados con el voto munícipes arropados con las siglas de Morena. En Mazatlán fue elegido Benítez Torres por amplia mayoría, un personaje que rebosaba buenas intenciones y que mantuvo un discurso de avance y prosperidad para la perla del Pacífico. Ese era el discurso de Mazatlán está mejor que nunca, cuando en la calle y en las redes sociales ciudadanos reales le reclamaban el abandono de la infraestructura citadina, el olvido a las colonias y hasta el rezago en recolección de basura. Cada semana, el ex Alcalde inauguraba con bombo y platillo un tramo de calle pavimentada y llevaba la cuenta de los kilómetros ya urbanizados. Sin embargo, declaraciones del actual Alcalde arrojan anomalías como pagos de eventos con visita de personalidades de la política o la farándula, como la activista Rigoberta Menchú o la actriz Ninel Conde, gastos vistos como superfluos por la actual administración. Se investiga un sobregasto en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán que ya provocó el relevo de su director y mantiene en la antesala al grueso de su personal. En un intento de emular al Presidente López Obrador, al adjudicar obras sin licitación, en la gestión de Benítez Torres, de acuerdo con declaraciones del Alcalde Édgar Augusto González Zataráin, se hicieron gastos sin estar en los techos financieros. A decir de González Zataráin el manejo que se tuvo de las finanzas municipales en la administración de Benítez Torres es otro asunto y reiteró que en esa gestión se pagaron poco más de 250 millones de pesos en juicios que perdió la Comuna, además de el gasto fuerte que se tuvo con los 60 millones de pesos que se dio de anticipo por las luminarias y que actualmente se tiene un juicio para que se los devuelvan al Ayuntamiento de Mazatlán. En Mazatlán no son necesarias solo buenas intenciones, el buen manejo de la administración pública es primordial en una ciudad tan compleja como esta.