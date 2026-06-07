$!Aseguran más de 550 explosivos en Rosario y una camioneta con reporte de robo

EL ROSARIO._ Luego de los reportes de explosiones en la cabecera municipal de Rosario, autoridades informaron que durante un operativo de seguridad aseguraron una camioneta con reporte de robo, así como un inmueble en el que se localizaron más de 550 artefactos explosivos improvisados.

Las labores se realizaron a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado, se precisó que tras la incursión al Infonavit Lola Beltrán localizaron, en un predio baldío, una camioneta Jeep JT en aparente estado de abandono, en cuyo interior se encontraban ponchallantas.

Tras verificar la información en Plataforma México, corroboraron que el vehículo contaba con reporte de robo.