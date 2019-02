'AQUÍ NO LAS PODEMOS SUBIR'

Alumna de Medicina narra cómo fue el intento de rapto que sufrió junto con una compañera

La historia la narra en entrevista en persona con Noroeste una estudiante de la escuela de Medicina que estuvo junto con una compañera a punto de ser víctima de un rapto, justo a las afueras del plantel.

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- Eran las 12:20 horas del miércoles, las dos jóvenes daban vuelta en la calle lateral a una de las entradas de la facultad de Medicina en el fraccionamiento Los Fresnos en Culiacán, cuando vieron un Cadillac blanco sin placas aproximarse a ellas.

“El carro antes de llegar con nosotras iba bajando el vidrio, has de cuenta que el copiloto como que se nos queda viendo, y en eso le dice el chofer: espérate, aquí no las podemos subir”.

Eso las puso en alerta, la vialidad parecía no tener salida porque topaba, entonces el copiloto trata de abrir la puerta con el auto en movimiento para jalar a una de ellas.

Debes Leer:

Alumnas de medicina denuncian intento de rapto en Culiacán

Ánimo, dice Quirino en redes ante denuncias de raptos de mujeres; fue error de dedo, afirma

Promete Rector de la UAS reforzar medidas de seguridad en Medicina

“Le dije a mi amiga, ¡corre!, y ya corrimos, en eso cuando se dio cuenta que corrimos se dio la vuelta el vehículo y se siguió atrás de nosotras, pero a unos metros estaba la puerta y nos alcanzamos a meter a la escuela y ya ellos se siguieron derecho”.

La historia la narra en entrevista en persona con Noroeste una estudiante de la escuela de Medicina que estuvo junto con una compañera a punto de ser víctima de un rapto, justo a las afueras del plantel.

Ella expuso que llamó al 911, pero no le quisieron aceptar la denuncia, porque no conocía el nombre de quienes intentaron llevárselas.

“Yo llamé al 911, y me dijeron que si yo no tenía el nombre de la persona, o alguien a quién acusar, no podían hacer nada”, señaló la joven quien pidió por seguridad no publicarse su identidad.

Tras este hecho, en redes sociales comenzó a circular un mensaje elaborado por sus compañeros, quienes convocaban a manifestarse para exigir acciones por parte de las autoridades.

La alumna reconoce que incluso las cosas se tergiversaron, y comenzó a circular información de un supuesto rapto de una estudiante de la carrera de Nutrición, a quien supuestamente habían encontrado muerta, pero eso era falso.

Refirió que se sentía un ambiente muy tenso en la escuela, y finalmente se había dado presencia policiaca este viernes por la visita del rector Juan Eulogio Guerra Liera, quien acudió a la facultad acompañado del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán. Pero su presencia se debió a los “rumores” expandidos.

“Hubo presencia policiaca, pero eso se hizo más que nada por los rumores que había que habían 'levantado' personas ayer, y que había muertas incluso, ellos minimizaron las cosas (las autoridades) y dijeron que no había pasado nada, como yo le comenté al director: no ha pasado nada de que se hayan llevado a alguien porque no hay demandas, pero de que han intentado, han intentado”, subrayó.

“De ahí salieron muchos de que 'hay yo vi esto', 'hay yo vi lo otro', 'vi que levantaron a tal persona fuera de la escuela, entonces de ahí se empezaron a crear muchos rumores y se hizo muy grande”, añadió.

La alumna afectada dijo que se le acercó el director, Gerardo Alapizco Castro, y él le ofreció que tomarían medidas para que esto no volviera a ocurrir. Lo mismo ofreció el rector en su visita.

“El Secretario de Seguridad habló, hizo hincapié en que no se podía perseguir ningún delito si no había personas implicadas, entonces ¿nosotras a quién vamos a acusar?, como yo les dije, perdónenme por no haberles pedido la identificación para saber cómo se llamaban”, manifestó.

Sin embargo, manifestó que ella y su amiga se encontraban preoucupadas y nerviosas por lo ocurrido, y sólo pedían se tomaran medidas permanentes para reforzar la seguridad alrededor y al interior de la escuela.

“Sí estamos asustadas, en ese momento sí fue más la impresión, ahorita tratamos de no estar solas, de estar bien encerradas incluso cuando estamos en casa y sí ha perjudicado un poquito en el hecho de los nervios, de no querer salir”.