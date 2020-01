Defiende Quirino acuerdo en caso Armando Villarreal

El Gobernador de Sinaloa asegura que no hubo daño patrimonial contra el Estado por parte de Armando Villarreal, ex titular de finanzas en la administración de Mario López Valdez, y que acuerdos como el que aceptaron Carlos Ortega Carricarte y Gonzalo Gómez Flores son permitidos por la ley

Reyes Iván Camacho

OCORONI, Sinaloa._ El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, defendió el acuerdo al que llegaron su Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y su Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, con Armando Villarreal Ibarra, ex titular de la SAyF durante la administración de Mario López Valdez y otros dos ex funcionarios malovistas, para que paguen solo 2 millones de pesos por el desvío de más de 260 millones.

El Mandatario estatal comentó que con el nuevo sistema de justicia penal, la ley permite este tipo de acuerdos, porque además no hubo daño patrimonial.

“Lo que es claro es que son recursos que no se los llevaron al bolsillo, es un recurso que se aplicó, entiendo, en aguinaldos de fin de año”, dijo.

- ¿Pero ya lo tienen acreditado ustedes?

- Bueno, eso está ahí, eso lo refleja la auditoría, lo vio la auditoría, entonces si la ley autoriza esos esquemas ahora, a mi juicio que el Estado recupere dinero es lo más importante, porque históricamente no se ha recuperado dinero.

- ¿Usted tenía conocimiento de esos acuerdos?

- Como ahí se mencionó, es una propuesta que hicieron, es propuesta, viendo que hay términos de ley.

El ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Armando Villarreal Ibarra, y dos de sus ex colaboradores, propusieron al Gobierno del Estado pagar una multa de 2 millones de pesos para reparar el daño ocasionado por el desvío de casi 260 millones de pesos, y aunque el Gobierno estatal aceptó, una Juez de control les negó tal propuesta para suspender el proceso penal.

El Gobierno estatal, vía Gonzalo Gómez Flores y Carlos Ortega Carricarte, y la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo, habían aceptado el acuerdo con el que sólo se cubría un 7% del desvío, pero la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, consideró “inmoral” un trato de este tipo.

Ordaz Coppel aseguró que la instrucción que siempre ha dado a todos sus funcionarios es que se obre conforme a derecho, porque nunca solapará nada que se haga fuera de la ley.

“No hay daño patrimonial, hay una reorientación o reubicación de recursos que se iban a destinar a una cosa, como eran fondos federales, y los metieron para pagar otra, entonces eso es lo que aparece en la sanción. Sin duda, eso no se debe de hacer, es claro, se debe de tener una sanción en ese sentido, pero no es un daño patrimonial, no hay un daño, no es peculado, no es dinero que se hayan llevado al bolsillo”, insistió.

Al final, el Gobernador de Sinaloa manifestó que el criterio será de la Jueza que lleva el caso.