Del saldo de la violencia en CuliacÃ¡n, del control de trÃ¡fico de armas y del futbol, las noticias esta tarde

Del saldo de la violencia en Culiacán, del control de tráfico de armas y del futbol, las noticias esta tarde

Los temas de los que se ha hablado este lunes y de los que debes estar enterado antes de que termine el día

Ariel Noriega

Resumen del lunes por la tarde: Suman 13 muertos por balaceras en Culiacán, del flujo de armas de Estados Unidos hacia México y la violencia marca la peor jornada del futbol mexicano.

Suman 13 los muertos en el operativo fallido en Culiacán

El Secretario de Seguridad, Cristobal Castañeda, reveló que ya son 13 personas las víctimas fatales durante las balaceras ocurridas el jueves en Culiacán.

Además, el funcionario señaló que se contabilizaron 14 enfrentamientos, 19 bloqueos, y permanecen 47 internos de penal en paradero desconocido.

México y EU acuerdan operativo para detener el flujo de armas a México

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, y Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acordaron con Estados Unidos un operativo para parar el contrabando de armas desde su territorio a México.

El Gobierno de México planteó la necesidad de realizar operativos con mejor tecnología para impedir la entrada de armas a nuestro País.

Mayoría de mexicanos en contra de liberación de Ovidio Guzmán

Una encuesta reveló que el 54.1 por ciento de los mexicanos está en contra de la decisión de liberar al capo sinaloense, Ovidio Guzmán.

Además, la mayoría de los encuestados consideraron la liberación como una humillación en contra del Ejército y la Guardia Nacional.

Periódicos de EU aseguran que el Cártel de Sinaloa presionó al Gobierno con secuestros

The New York Times y The Wall Street Journal aseguraron que miembros del Cártel de Sinaloa presionaron al Gobierno Mexicano para que liberara a Ovidio Guzmán, realizando algunos secuestros.

Los secuestrados habrían sido militares, uno de los cuales habría muerto ejecutado, y filmados para enviarles los videos a miembros del Ejército.

Dispuesto López Obrador a comparecer ante Fiscalía por caso Ovidio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía General de la República por la liberación de Ovidio Guzmán.

López Obrador respondió así a la denuncia presentada por legisladores panistas en su contra por la liberación del capo sinaloense.

La violencia y los adeudos a jugadores marcan la peor jornada de futbol

La violencia desatada en el campo del equipo de San Luis, cuando jugaba contra Querétaro y los adeudos a jugadores del Veracruz marcaron la peor jornada del futbol mexicanos, en años.

En Veracruz, los jugadores de los Tiburones Rojos se negaron a jugar durante cuatro minutos, mientras los jugadores de Tigres los goleaban.

Maléfica 2 desbanca al Joker en los primeros puestos de la taquilla

La película protagonizada por Angelina Jolie, Maléfica 2 desbancó al filme de Joker como la película más taquillera, en Estados Unidos.

En su primer semana en las salas de cine la película de Maléfica 2 consiguió reunir 36 millones de dólares, mientras Joker bajó a 29.2 millones de dólares.