Empresarios estÃ¡n solos en la pandemia: Ernesto Coppel Kelly

Empresarios están solos en la pandemia: Ernesto Coppel Kelly

En videoconferencia con empresarios locales, el hotelero critica que al Presidente de la República no le interesan ni el turismo ni las empresas

Alma Soto

Ante la pandemia que genera una crisis económica entre los mexicanos, los empresarios están solos, abandonados, vilipendiados, bocabajeados, humillados por un Presidente de la República grosero con quienes no lo merecen, declaró el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly.

En videoconferencia con empresarios mazatlecos organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coppel Kelly aseguró que Andrés Manuel López Obrador no hay quien le diga la verdad, sus "gentes" no se van a animar nunca, entonces, él manda.

“Y como no tiene ni idea de lo que es el turismo y las empresas, no nos va a ayudar, ni nos ha ayudado ni nos ayudará, al contrario, está azuzando a la raza contra nosotros, eso es lo que me molesta”, declaró.

Consideró esa actitud como una falta de respeto total, pero nadie se anima a decírselo, entonces los empresarios tienen que rascarse con sus propias uñas, como siempre, el que el gobierno los deje trabajar y se encargue de lo suyo.

“Pero tampoco encargándose de los suyo con esa política absurda del manejo de la inseguridad ¿cuándo vamos a salir del pozo? Cada vez están más fuertes los grupos y hay más vacíos de poder, ¿así quién se anima a invertir?”, criticó.

El empresario hotelero fue invitado a la videoconferencia para hablar sobre el regreso a la actividad luego de las declaratoria de Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2.

Al respecto, dijo que cuando los hoteles vuelvan a abrirse para recibir a los huéspedes, debe haber un protocolo formal que todos sigan y apliquen para evitar el menor número de contagios posibles de coronavirus.

Indicó que en Los Cabos, desde donde estaba conectado a la video conferencia a la que se conectaron más de 80 socios de Coparmex, están preparados para recibir huéspedes el 15 de junio, imposible hacerlo antes, el turismo no se va a reactivar de un día para otro, sino gradualmente.

“Y para que nos vaya bien a todos, debe haber una coordinación total: turisteros, gobiernos estatal y municipal, aeropuerto, mercados y todos los lugares donde va a haber gente para evitar que mientras unos hacen las cosas bien, otros las hacen mal, lo que se quiere es que el contagio de coronavirus sea el menor posible, el protocolo debe ser formal”, expresó.

Si los hoteleros y restauranteros aseguran que no les saldrán las cuentas teniendo ocupación de 40 por ciento, pues será necesario bajar personal y gastos, dijo, comprar solo lo esencial y, si es posible, renegociar las deudas para tener flujo de efectivo hasta que de nuevo las empresas logren consolidarse.

Es esa alternativa, o cerrar, advirtió Coppel Kelly a las 88 personas que estuvieron conectadas durante la charla.