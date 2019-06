Ex funcionario de Sectur en Sinaloa señala que empezó un calvario cuando se hizo público el desfalco

Luego de 26 años en la función pública, José Luis Martínez Romero cuenta cómo el delito cometido por Luis Ángel Pineda Ochoa le cambió la vida; hoy trabaja limpiando e instalando aires acondicionados

José Abraham Sanz

La penúltima entrevista de la defensa, en el primer juicio oral de Sinaloa contra un ex funcionario público, fue de alguien que estuvo inculpado en la denuncia original que formuló la Fiscalía General del Estado, por el desvío de 8.6 millones de pesos de la Secretaría de Turismo estatal.

El ex jefe de enlace administrativo de la Sectur Sinaloa, José Luis Martínez Romero, estuvo inculpado desde un principio, porque su firma aparece en las 41 pólizas de cheque por las que su ex jefe, Luis Ángel Pineda Ochoa, pagó de manera ilegal por tres campañas publicitarias internacionales de las que la Auditoría Superior del Estado no halló evidencia de que se hayan realizado.

