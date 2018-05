La cuestionada productividad legislativa de Clouthier: presentó 8 iniciativas y ninguna se aprobó - Noroeste

A FONDO CANDIDATOS AL SENADO

La cuestionada productividad legislativa de Clouthier: presentó 8 iniciativas y ninguna se aprobó

El candidato independiente al Senado ha sido criticado por improductividad legislativa en la Cámara de Diputados, ya que inscribió 8 iniciativas en su periodo; Clouthier asegura que fue vigilante del poder y de los intereses del pueblo

Heriberto Giusti / InnDaga

Manuel Clouthier Carrillo se convirtió en el primer Diputado federal por la vía independiente en la historia moderna del país, tras ganar la elección del Distrito 5, con base en Culiacán, en 2015.

Ya en funciones, presentó 8 iniciativas de ley. Todas fueron prorrogadas por las comisiones responsables y descartadas por no atenderse en el plazo indicado, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa del Congreso de la Unión.

Ese fue uno de los puntos que se le cuestionó durante el debate entre candidatos al Senado, organizado por el Instituto Nacional Electoral el 8 de mayo, el bajo número de propuestas legislativas.

“Lo que te hace mejor congresista es, primero, ser contrapeso del Poder; en otras palabras, ponerle límites al Poder y ser vigilante del Poder. Y segundo, hacer leyes y legislar, precisamente, defendiendo los intereses del pueblo”, responde Clouthier, candidato independiente al Senado, a entrevista para esta investigación.

¿Qué propuso Clouthier como Diputado federal independiente?

Los temas de las iniciativas que propuso el hoy candidato a Senador por la vía independiente, Manuel Clouthier, fueron desde los derechos a ser votado sin partido, financiamiento a los partidos políticos y libertad de expresión.

En materia electoral y candidaturas independientes, la primera reforma desechada, buscaba un cambio a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de mejorar el derecho humano de participación política de votar y ser votados como candidatos independientes.

La segunda reforma descartada también buscaba incidir en esta Ley, y pretendía eliminar el requisito de solicitar copia de la credencial de elector en el trámite de obtención de firmas para ser candidato independiente.

Una tercera reforma que nunca se concretó fue a los artículos 41 de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Tal reforma, conocida como Ley #SinVotoNoHayDinero, proponía reestructurar la fórmula para definir el financiamiento a partidos políticos, sustituyendo el total de afiliados al padrón electoral por el número de votos que hubo en la elección federal inmediata anterior, buscando con ello reducir el gasto.

La cuarta y quinta reformas desechadas en materia electoral buscaban adicionar el artículo 35, y los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.

Por otro lado, también se descartaron, por omisión, las propuestas para crear la Comisión ordinaria para la Libertad de Expresión y Derechos de los Periodistas, la reforma a los artículos 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 29 de la Ley Orgánica del Congreso, y la reforma y adición “de diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, y al Valor Agregado.”

La crítica de Cuén

Durante el debate organizado por el INE, el candidato al Senado Héctor Melesio Cuén Ojeda hizo una comparación entre la “eficiencia legislativa” que tuvo él, frente a la que tuvo el candidato independiente Manuel Clouthier, durante sus respectivos periodos en ambos Congresos.

“Nosotros podemos ver la productividad que ha tenido Manuel Clouthier cuando fue Diputado (federal independiente). Presentó 9 iniciativas ... yo aquí presenté 113 iniciativas en el tiempo que estuve como legislador en el estado de Sinaloa”, dijo el candidato de Por México al Frente.

En entrevista con Clouthier Carrillo, se le preguntó al respecto de tal disparidad.

“¿No, pues cuál es la disparidad?”, preguntó, “Que él se cogió a la sociedad y yo no... Esa es la diferencia.

“Si tú checas también cuáles fueron el sentido de mis votos, iniciativas presentadas y mis posicionamientos en Tribuna y públicos, ves que lo único que yo hice fue defender los intereses de la sociedad, mientras que los hechos dejan claro y en evidencia que él se acostó con el poder”.

“¿Qué es la productividad? ¿Presentar un chingo de pend... para después chingarte a la sociedad? ¡No jodas!”

-¿Proponer más iniciativas no lo hace a uno mejor Congresista?

Lo que te hace mejor congresista es, primero, ser contrapeso del Poder; en otras palabras, ponerle límites al Poder y ser vigilante del Poder. Y segundo, hacer leyes y legislar, precisamente, defendiendo los intereses del pueblo.

Yo sí fui un Diputado que sabía lo que estaba votando, a diferencia de la gran mayoría de los diputados que no sabían lo que estaban votando.

-¿Considera que dejó algo pendiente de legislar cuando fue Diputado federal?

Hazme un favor, si tú te acuerdas, en 2015, cuáles fueron los aspectos a los que me comprometí. Y todos los compromisos que establecí, se presentaron en iniciativas. Todos, el 100 por ciento.

El sentido de sus votos

Algunas votaciones sobre temas destacados incluyen aquella a la reforma de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, responsable del llamado “gasolinazo”. En esta votación, emitida el 29 de octubre de 2015, Manuel Clouthier se pronunció en contra.

Por otro lado, al momento de votar las leyes de Presupuesto de Egresos de los años 2016, 2017 y 2018, que definirían cuánto y en qué se gastaría el dinero público, Clouthier Carrillo fraccionó sus votos; el sentido de ellos fue en contra y luego dos veces a favor, respectivamente.

Ante el micrófono

Además de las iniciativas presentadas y los votos emitidos, Manuel Clouthier tuvo 46 posicionamientos en su curul y en Tribuna, de acuerdo con el Sistema de Información de Intervenciones de Diputados..

En su posicionamiento del 29 de abril de 2016, en el marco de clausura del segundo periodo ordinario del primer año de la 63 Legislatura, Clouthier Carrillo reprochó a sus compañeros el “pobre” trabajo realizado hasta el momento.

“Hemos quedado a deber a los ciudadanos, y lo hemos hecho porque pareciera que en México ya no hay reformas estructurales que realizar, pareciera que las reformas estructurales de carácter económico que se aprobaron en la 62 Legislatura hicieron que se agotara la agenda legislativa en el país”, aseveró.

“Cada vez que tratamos un tema importante ahí sí (el voto) se polariza, pero en la medida de que nuestras votaciones han sido casi unánimes a lo largo de este periodo, es indicativo de que hemos tratado fundamentalmente trivialidades y hemos dejado de poner el acento en lo importante... Nos lo van a reclamar los ciudadanos, sin lugar a duda”.

Generar iniciativas como tortillas no te hace mejor congresista: especialista

El especialista en temas legislativos, Jacinto Pérez Gerardo, coincidió con el candidato independiente al Senado en que generar más iniciativas no te hace en sí mismo un mejor congresista.

"En ese sentido yo estoy de acuerdo con él: los congresos no son tortillerías en las que tengan que estar saliendo tortillas recién hechecitas ... No se necesitan hacer miles y miles, porque también hay legisladores tramposos... que no aportan absolutamente nada. Entonces sí, mucha producción de iniciativas... pero no es productividad legislativa real", explica.

Pérez Gerardo considera que el desempeño del Diputado federal con licencia, Manuel Clouthier Carrillo, era de esperarse por la “inmadurez” de la figura de las candidaturas independientes, pero que sin embargo se pudo haber hecho más.

“Entiendo que siendo candidato independiente difícilmente iba a lograr convencer a los grupos parlamentarios de que se sumaran a una propuesta que él hacía, porque él estaba haciendo propuestas que obviamente no convienen a los partidos políticos porque estos perderían de alguna manera el control”, opina.

Pérez Gerardo también observa que al ex Diputado independiente le faltó un poco más de acercamiento con su Distrito.

“Si yo hubiera sido candidato ciudadano ... es mucho más efectivo regresar a mi Distrito y platicar con la gente para ponerles prioridades a las iniciativas que yo pretendo presentar, a someterlas a juicio de la ciudadanía... realizar algún foro, llamar a la participación en torno a la iniciativa”, dice.

Lo que sirve, uno, para legitimarlos popularmente y, dos, para que se sepa en la Cámara de Diputados que tienen un respaldo ciudadano. Porque allá se ve a un Diputado entre 500 y se le ve aislado. No se le ve con una fuerza real que esté empujando esas iniciativas”.

