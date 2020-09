Paquete económico propuesto por AMLO no promueve la recuperación económica del país: Coparmex Sinaloa

Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, pidió a los diputados modificar algunos rubros del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envió el Ejecutivo al Legislativo, dado que éste no fomenta la inversión y la creación de empleos

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo no promueve la recuperación económica ni fomenta la inversión o la creación de empleos, afirmó Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La empresaria destacó que sobre todo no vienen apoyos para los empresarios, mismos que han sufrido los embates del Covid-19 en sus negocios, además no se ve cómo este proyecto vaya a fomentar la reactivación económica en el país.

"Vemos un paquete económico que no promueve la recuperación de la economía y que tampoco fomenta la inversión, la creación de empleos. El paquete no incluye grandes cambios en materia de impuestos, las empresas han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para salir a flote a pesar del cierre completo que hemos tenido de la actividad económica, y pues en este paquete no se refleja nada para la reactivación económica", sostuvo.

Fong Payán explicó que tampoco ven que México crecerá un 4.6 por ciento para el 2021, tal y como lo dice la Secretaría de Hacienda, ya que la mayoría de expertos hablan de un 3.2.

También la empresaria vería con buenos ojos que el país evaluara endeudarse con el fin de invertir para la reactivación financiera, pero hacerlo de manera responsable.

"Para el 2021 estiman (Hacienda) un crecimiento del 4.6 por ciento del PIB, cosa que la mayoría estima un 3.2, eso por un lado; también vemos probable una contratación de deuda, que este Gobierno no ha querido llegar a ello, se está manejando con una austeridad que no sabemos qué tan buena vaya a ser para la reactivación de la economía", indicó.

Dijo también que hay cosas positivas en el proyecto, como lo fue el aumento de recursos para el sector salud, mismo que la pandemia de Covid-19 evidenció más aún sus deficiencias.

"Celebramos y vemos bien que trae un aumento del 9.3 por ciento en materia de salud y coincidimos que esto de la pandemia nos trajo todo un aprendizaje, y que debemos de seguir fortaleciendo lo que es el sector salud", consideró.

La presidenta de Coparmex en Sinaloa exhortó a los diputados del Congreso de la Unión a realizar algunas modificaciones a este proyecto de presupuesto, ya que tal y como está, no ayudará a sacar al país de esta crisis que ha sido la más fuerte en este nuevo siglo.

"Ante la presentación del paquete económico del 2021 deberán (diputados) hacer frente a este enorme desafío, de salir adelante, porque en sus manos está convertirse en un instrumento para la urgente recuperación y no en uno que prolongue el deterioro que traemos", mencionó.

"Está en sus manos (la de los diputados) la de pasar o no la propuesta que hizo el Ejecutivo sobre el paquete económico del 2021".