ACUSAN OMISIONES

Se roban acta de defunción de Ángela Peralta del Archivo Municipal en Mazatlán

El acta de la soprano era de 1883 cuando falleció aquí como consecuencia de una enfermedad, y el acta de nacimiento de finales de 1800.

Sheila Arias

MAZATLÁN.- El Archivo Municipal ya no alberga el acta de defunción de la soprano Ángela Peralta, tampoco la primera acta de nacimiento de la historia del puerto, alguien robó estos documentos de las oficinas municipales.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que precisamente para la conservación del acervo local, convocarán a historiadores e investigadores para integrar el primer comité ciudadano que aporte en la valoración de los documentos, y el rescate evitará que, por omisiones, se pierdan capítulos escritos de la memoria del puerto.

Reiteró las condiciones en que recibieron este archivo en noviembre pasado.

Debes Leer:

Archivo Municipal podría cambiar de sede al viejo Hospital Militar, en el Centro Histórico de Mazatlán

La Historia en riesgo

Por abandono de Archivo Histórico de Mazatlán, interponen denuncia penal

Archivo Histórico de Mazatlán está en el abandono, y peligra su acervo cultural de 200 años

“Era en un descuido increíble, documentos de 1800 tirados en el piso, cuando llovía se metía el agua, un deterioro increíble, se robaron la primera acta de nacimiento de Mazatlán, la arrancaron del libro; se robaron el acta de defunción de Ángela Peralta, mucha papelería, aparte de un robo, es un crimen”, comentó.

El acta de la soprano era de 1883 cuando falleció aquí como consecuencia de una enfermedad, y el acta de nacimiento de finales de 1800.

Hoy estos documentos ya no están a consulta. Benítez Torres explicó en la comunidad Tecomate de Siqueros lo que el Gobierno municipal ha iniciado para rescatar ese acervo cultural, esa de la memoria.

“A mí me queda claro que no fueron los presidentes, ni los secretarios, ni los funcionarios, el problema era la omisión de no cuidar lo que tiene un valor increíble, más de algún ciudadano se llevó documentos que pueden significar mucho, simple y sencillamente coleccionistas que quisieron conservar algo que es histórico”, reiteró.

El Presidente Municipal anunció que convocarán a ciudadanos investigadores e historiadores para integrar un grupo que colabore en el cuidado de la memoria de la ciudad.

Aunque ya comenzaron por digitalizar gran parte de los documentos y expertos se encuentran en el Archivo ordenando para cumplir con la nomatividad de conservación.

“Para hacer las cosas como se debe, estamos formando un comité ciudadano, este comité va a tener la función que se considera histórico y que seguramente será de gente preparada, historiadores, y por otro lado un grupo de ciudadanos que conozca de protección civil”, anunció.

Así avanzarán a convertir el archivo en uno de los mejores del País.