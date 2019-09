Vamos a serenar a MÃ©xico; se acabÃ³ guerra de exterminio contra criminales, dice AMLO

Vamos a serenar a México; se acabó guerra de exterminio contra criminales, dice AMLO

El Presidente de la República admitió que se aplicó una mala estrategia desde el principio para controlar la violencia y la inseguridad, pero se trabaja en una política integral contra la violencia

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ A pesar de su llegada al Gobierno federal y bajo la nueva estrategia de seguridad, el país aún padece de inseguridad y de violencia, sin embargo, se logrará "serenar" a México, ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador admitió que el país, a pesar de su llegada al Gobierno de la República, todavía padece de inseguridad y de violencia, ante lo que consideró, al rendir su Primer Informe, una "mala estrategia que se aplicó desde el principio".

El Mandatario nacional precisó que en respuesta, para disminuir los delitos y crímenes en México, su Gobierno decidió una política integral para abatir la violencia, con mejores condiciones de vida y trabajo.

Además, afirmó que ya hay un mando único coordinado de información, mismo que se reúne todos los días con el gabinete de Seguridad.

La seguridad es el tema a mejorar, opina Merary Villegas del Primer Informe

El titular del Poder Ejecutivo federal firmó que, como parte de la nueva estrategia de seguridad adoptada por su Gobierno, la meta es llegar 140 mil elementos de la Guardia Nacional, misma que será desplegada en 150 corporaciones por todo el país.

El político tabasqueño insistió que en su Gobierno no se tolerarán más casos de torturas y violaciones a derechos humanos por parte de corporaciones de seguridad, y prometió que durante su Administración se trabajará para lograr resolver los asuntos pendientes en la materia.

"No descansaremos, estamos trabajando todos los días, haciendo todo lo que humanamente es posible, para saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa", afirmó en relación a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, por los hechos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

López Obrador confirmó, además, que 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos reciben protección personal, y aseguró, también que 45 presos políticos han sido liberados.

Economía crece poco, pero no hay recesión, dice AMLO; agradece a Slim y al CCE

"Se terminó la guerra de exterminio contra la delincuencia organizada. Ya no se permiten redadas, racias o masacres ni se permite la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos", insistió el Presidente.

Señaló que si bien no han habido logros importantes en materia de seguridad, el trabajo de su gabinete permitirá reducir los índices de criminalidad, para que regrese la paz y la tranquilidad a lo largo de lo que resta de su Gobierno.

"Yo soy un hombre de desafíos, de retos, soy un hombre perseverante. Les puedo decir que se va a pacificar el país, se va a pacificar México. Eso es un compromiso", concluyó al rendir su Primer Informe de Gobierno desde el patio de honor del Palacio Nacional, a 274 días de iniciada su administración federal, a los cuales llegó con índices de aprobación que rondan el 70 por ciento en el promedio de varias encuestas realizadas por diversos medios nacionales.

Da certidumbre y confianza el Primer Informe de Gobierno de AMLO, opina Canaco

'Crece poco la economía pero no hay recesión'

Durante su mensaje, el Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la economía nacional crece poco, pero no hay recesión.

"La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión, además ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y bienestar", dijo,

Además remarcó que su Gobierno no ha aumentado impuestos en términos reales y no se han creado nuevos gravámenes, además de que se proyecta que no aumente la deuda pública.

López Obrador señaló que su promesa de Gobierno es que, en 2024, el país tenga una sociedad mejor, que se viva en un entorno de bienestar.

"Solo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persiste la pobreza y la desigualdad. Por el bien de todos, primero los pobres [...] Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y dejemos al Estado atemperar las desigualdades", abundó.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entrega en San Lázaro informe de AMLO

Entregan informe al Congreso

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó ayer en el recinto legislativo de San Lázaro, el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Señor presidente del Congreso General, respetuosamente solicito a usted que los ejemplares que ahora entrego sean entregadores a los legisladores para su análisis correspondiente", dijo la funcionaria.

El Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, presidente del Congreso general, así como Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, fueron los encargados de recibir el informe presidencial.

La entrega del informe por escrito se realiza conforme a la legislación vigente. Se hace así desde que el Congreso cambió la legislación para que el Jefe del Estado mexicano ya no tuviera que asistir a San Lázaro para rendir su informe

Sin embargo, desde que se canceló el llamado "Día del Presidente", los mandatarios que sucedieron a Vicente Fox, último Presidente en visitar San Lázaro para presentar su informe, han organizado actos para hablar de sus acciones de Gobierno, como López Obrador lo hizo ayer.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO