Aparece muerto empresario frutero privado de la libertad en Mazatlán

MAZATLÁN._ El propietario de una cadena de fruterías fue privado de la libertad la madrugada del viernes en la Central de Abastos ubicada en la zona de El Venadillo. Este domingo se dio a conocer su deceso.

Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados arribó al centro de distribución de la empresa, localizó al empresario, identificado como Rafael “N”, y se lo llevó con rumbo desconocido.

Durante el incidente, dos vehículos fueron despojados: un Ford Focus negro y un Kia Rio blanco, este último recuperado posteriormente en la colonia Palos Prietos.

Se indicó que algunos trabajadores fueron amarrados dentro del negocio, mientras que otros vehículos cercanos, propiedad de empleados o encargados, también fueron sustraídos.

El sábado, un cadáver fue localizado en la rampa de acceso a la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura de El Venadillo, el cual podría corresponder al de la víctima, aunque todavía no hay confirmación oficial.

El deceso del empresario fue difundido este domingo a través de las redes sociales de su negocio y por organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.