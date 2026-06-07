$!Aseguran más de 550 explosivos en Rosario y una camioneta con reporte de robo

EL ROSARIO._ Luego de los reportes de explosiones en la cabecera municipal de Rosario, autoridades informaron que durante un operativo de seguridad aseguraron una camioneta con reporte de robo, así como un inmueble en el que se localizaron más de 550 artefactos explosivos improvisados.
Las labores se realizaron a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
En un comunicado, se precisó que tras la incursión al Infonavit Lola Beltrán localizaron, en un predio baldío, una camioneta Jeep JT en aparente estado de abandono, en cuyo interior se encontraban ponchallantas.
Tras verificar la información en Plataforma México, corroboraron que el vehículo contaba con reporte de robo.
Se detalla además que al ampliar los reconocimientos en el sitio, los elementos policiales y militares observaron inicialmente tanques de oxígeno en una vivienda tipo rural.
Al realizar una inspección, localizaron diversos artefactos explosivos improvisados, motivo por el cual aseguraron la zona a fin de evitar riesgos y proteger a la población.
En el lugar se aseguraron 53 artefactos improvisados de dimensiones pequeñas para ser lanzados mediante dron; 4 con un peso aproximado de 10 kilogramos cada uno, para ser lanzados mediante dron; 20 tipo Claymore, con un peso aproximado de 3 kilogramos cada uno; y 490 tipo mina de doble propósito, con capacidad de activación por presión ejercida por la víctima o mediante activación eléctrica por el usuario.
Tras su aseguramiento, se indicó que los artefactos explosivos improvisados y la unidad con reporte de robo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la realización de las investigaciones correspondientes.