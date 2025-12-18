Confirma FGE cinco muertos tras enfrentamientos en Escuinapa

Cinco personas sin vida fue el saldo de los enfrentamientos armados registrados este miércoles en el municipio de Escuinapa, confirmó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el informe diario de hechos delictivos, tres de las víctimas fueron registradas en la colonia Insurgentes; de las otras dos personas no se precisó la ubicación exacta, aunque se indicó que fueron localizadas en estado de descomposición.

“Se informa que en el municipio de Escuinapa fueron localizados los cuerpos de tres personas en la colonia Insurgentes y dos más en estado de descomposición, hechos que quedaron asentados en la carpeta de investigación correspondiente”, señala el comunicado de la FGE.

El enfrentamiento reportado este miércoles en Escuinapa se extendió por distintos puntos del municipio, iniciando en la zona urbana y derivando posteriormente en un bloqueo de casi 12 horas de la autopista Mazatlán-Tepic.

Además de las víctimas mortales, se reportó el ingreso a hospitales de al menos seis personas con heridas producidas por disparos de arma de fuego, derivadas de estos hechos.