Cuerpos hallados en camioneta en Navolato eran de los 5 hombres desaparecidos en Ahome

Las cinco personas que fueron halladas asesinadas en un vehículo abandonado este miércoles en el libramiento La Costerita, a la altura de la curva de la sindicatura de San Pedro, Navolato, ya fueron identificadas por las autoridades.

Según informes, se trata de los hombres que fueron privados de la libertad el sábado 7 de febrero cuando se encontraban viajando en un vehículo por la carretera Mochis-Ahome.

Los hechos se registraron cuando las víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo Dodge Attitude, color blanco, procedentes de Mazatlán y con destino a la Villa de Ahome.

La versión oficial indica que el objetivo del viaje era trasladar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio. Sin embargo, en el trayecto y a la altura del ejido El Macapul, fueron interceptados por un grupo de civiles armados y llevados con rumbo desconocido.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Ramón “N”, de 38 años de edad y pareja sentimental de la mujer, además de Luis Armando “N”, de 19 años e hijo del primero. Ambos eran originarios de Mazatlán, pero con residencia temporal en Ahome.

Otras dos personas fueron reconocidas como hermanos: se trata de Juan Antonio “N”, de 29 años, y José Ángel “N”, de 17, vecinos del fraccionamiento Residencial del Valle, en Los Mochis.

La quinta víctima fue identificada como Heriberto “N”, 30 años de edad.