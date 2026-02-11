Cuerpos hallados en camioneta en Navolato eran de los 5 hombres desaparecidos en Ahome

Las cinco personas que fueron halladas asesinadas en un vehículo abandonado este miércoles en el libramiento La Costerita, a la altura de la curva de la sindicatura de San Pedro, Navolato, ya fueron identificadas por las autoridades.
Según informes, se trata de los hombres que fueron privados de la libertad el sábado 7 de febrero cuando se encontraban viajando en un vehículo por la carretera Mochis-Ahome.
Los hechos se registraron cuando las víctimas se desplazaban a bordo de un vehículo Dodge Attitude, color blanco, procedentes de Mazatlán y con destino a la Villa de Ahome.
La versión oficial indica que el objetivo del viaje era trasladar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio. Sin embargo, en el trayecto y a la altura del ejido El Macapul, fueron interceptados por un grupo de civiles armados y llevados con rumbo desconocido.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Ramón “N”, de 38 años de edad y pareja sentimental de la mujer, además de Luis Armando “N”, de 19 años e hijo del primero. Ambos eran originarios de Mazatlán, pero con residencia temporal en Ahome.
Otras dos personas fueron reconocidas como hermanos: se trata de Juan Antonio “N”, de 29 años, y José Ángel “N”, de 17, vecinos del fraccionamiento Residencial del Valle, en Los Mochis.
La quinta víctima fue identificada como Heriberto “N”, 30 años de edad.
Trascendió que, horas después del hecho, Yuri fue liberada por sus captores, presentando severos golpes y signos de tortura, mientras que sus cinco acompañantes aún se encontraban sin ser localizados.
Luego del ingreso de los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Culiacán, las autoridades dieron a conocer que se trata de los cinco hombres ya mencionados. Refieren que uno de ellos estaba mutilado, mientras que otro fue decapitado.
El hallazgo se registró cuatro días después de los hechos, alrededor de las 14:00 horas de este 11 de febrero en Navolato, luego de que usuarios del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, notificaran a las líneas de emergencia sobre una camioneta estacionada de manera sospechosa en el acotamiento de uno de los carriles.
La unidad era de la marca Mitsubishi L200, la cual fue hallada en estado de abandono a la altura del kilómetro 14, en el carril que dirige de norte a sur.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos confirmaron que en la parte posterior del vehículo, la cual se encontraba cubierta con una malla sombra, fueron hallados los restos de las víctimas.