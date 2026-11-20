La ciudad de Guasave vivió una jornada de violencia durante la noche de este viernes, tras registrarse enfrentamientos armados entre presuntos grupos de la delincuencia organizada y elementos de fuerzas federales, así como una serie de movilizaciones que provocaron alarma entre la población.

A través de redes sociales, habitantes y usuarios comenzaron a difundir videos en los que se observa a civiles armados, algunos portando rifles de asalto y vestimenta táctica, mientras se desplazaban por diferentes sectores de la cabecera municipal.

Las grabaciones también mostraron la intervención aérea de fuerzas federales, con helicópteros que sobrevolaron distintos puntos de la ciudad y que, de acuerdo con los registros difundidos, realizaron disparos desde el aire hacia objetivos en tierra.

De manera paralela, otros videos documentaron incendios en distintos sectores, así como impactos de proyectiles de arma de fuego contra el pavimento durante los enfrentamientos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó, a las 20:18 horas, una agresión contra personal federal en Guasave. En un comunicado, pidió a la ciudadanía mantenerse resguardada, evitar la zona y no transitar por las vialidades afectadas.

La dependencia informó que elementos del Grupo Interinstitucional se encontraban desplegados en un operativo para restablecer el orden y que los resultados serían dados a conocer una vez concluido el dispositivo de seguridad.

Los reportes de violencia también se extendieron a otros municipios. En Culiacán se alertó sobre la presencia de personas armadas en Limón de los Ramos, al norte del municipio; en Ahome, los reportes ubicaron movimientos de civiles armados en el trébol de Topolobampo, en la periferia de Los Mochis.

En Salvador Alvarado se reportaron personas armadas, bloqueos carreteros y un tráiler incendiado al norte de Guamúchil, además de afectaciones en la carretera México 15 y La Costera.

En Navolato, por su parte, se informó sobre el despliegue de un operativo de seguridad, aunque hasta el cierre de esta información no se habían precisado sus motivos ni resultados.

La situación también repercutió en el ámbito deportivo. El encuentro entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, que se disputaba en el estadio Kuroda Park, fue suspendido alrededor de las 21:00 horas, cuando se encontraba en la parte alta de la tercera entrada. La decisión se tomó por seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados, quienes permanecieron resguardados.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad estatales y federales no habían informado un saldo oficial de personas detenidas, heridas o fallecidas derivado de estos hechos.