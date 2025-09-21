Informe diario: 1 homicidio y detonaciones en Tepuche el sábado

Este sábado 20 de septiembre se registró un homicidio en Sinaloa. En Culiacán, se halló a una persona asesinada y en avanzado estado de descomposición en la colonia Los Laureles. También se registró el reporte de detonaciones de explosivos en la comunidad de Agua Caliente de los Monzón en Tepuche. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 149, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.

Por otro lado, la Fiscalía agregó dos nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 040 asesinatos y 2 mil 003 personas privadas de la libertad.



Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de septiembre de 2025 es de: ◉ 2,040 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,003 personas privadas de la libertad (5.3 diarios) ◉ 7,284 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,730 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 116 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.

COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.



Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 99 homicidios para un promedio de 5 diarios.



Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 003 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.