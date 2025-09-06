Informe diario: 2 homicidios y 37 vehículos robados en dos días

Este viernes 5 de septiembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo, así como otra más, un trabajador de un sushi, en la colonia Juntas del Humaya. Asimismo, se localizó una osamenta en el interior de un terreno baldío ubicado sobre el bulevar Pedro Infante, en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 102.

Por otro lado, el Secretariado agregó 37 nuevos robos de vehículos durante los últimos dos días.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 958 asesinatos y mil 937 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de septiembre de 2025 es de: ◉ 1,958 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,937 personas privadas de la libertad (5.4 diarios) ◉ 6,986 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,660 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 111 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 17 homicidios para un promedio de 3.4 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de septiembre de 2025 se han abierto mil 937 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.