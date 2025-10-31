Informe diario: 4 homicidios, restos óseos y 22 vehículos robados el jueves

Este jueves 30 de octubre se registraron tres homicidios en Sinaloa. Dos hombres y una menor de 14 años fueron asesinados en San Pedro, Navolato, también se registró el hallazgo de restos óseos en la localidad La Barda, en el mismo municipio. La Fiscalía informó también el hallazgo en un camino de terracería del cuerpo de un joven en la sindicatura de Tepuche, Culiacán, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar pero se sabe que había sido privado de la libertad días antes. Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 174.

Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 22 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 255 asesinatos y 2 mil 169 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025 es de: ◉ 2,255 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,169 personas privadas de la libertad (5.2 diarios) ◉ 8,031 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,851 personas detenidas (4.4 diarios) ◉ 148 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 168 homicidios para un promedio de 5.6 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 169 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 656 denuncias ante la FGE.