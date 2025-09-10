Informe diario: 4 homicidios y 32 vehículos robados el martes

Este martes 9 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Navolato, se localizó a una persona asesinada en la sindicatura de San Pedro. En Culiacán, se registró la localización de otra persona asesinada en la colonia Guadalupe Victoria y en Elota, una persona fue encontrada privada de la vida sobre la autopista Mazatlán-Culiacán. También se abrió carpeta de investigación por el delito de homicidio, derivado de la localización de un interno asfixiado en el interior del Centro Penitenciario de Goros, en Ahome. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 117.

Por otro lado, el Secretariado agregó 32 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 976 asesinatos y mil 956 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2025 es de: ◉ 1,976 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,956 personas privadas de la libertad (5.3 diarios) ◉ 7,053 vehículos robados (19.2 diarios) ◉ 1,680 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 112 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 35 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de septiembre de 2025 se han abierto mil 956 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.