Informe diario: acribillan a hombre en plena Obregón de Culiacán; 5 homicidios, 1 osamenta y 28 vehículos robados el martes

Este martes 13 de enero se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En el municipio de Navolato, una persona fue localizada en un hospital y otra cerca del ejido Los Ángeles, en la sindicatura Villa Ángel Flores “La Palma”.
En Culiacán, una persona fue asesinada tras un ataque a un domicilio en la colonia Rafael Buelna y otra más murió tras ser acribillada dentro de su auto en la colonia Tierra Blanca tras una persecución que dejó también una mujer herida. En Elota, una persona fue localizada sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, a la altura de La Cruz de Elota.
También se localizó una osamenta humana en la colonia Estero de Juan José Ríos, en el municipio de Juan José Ríos.
A pesar de reportar cinco homicidios en su informe diario, la Fiscalía sumó solo tres al conteo del Secretariado Ejecutivo Federal.
Con estos datos, enero se proyecta con 186 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 28 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 665 asesinatos y 3 mil 135 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de enero de 2026 es de:
◉ 2,665 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,135 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,294 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,037 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 168 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 78 homicidios para un promedio de 6.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 474 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 135 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 286 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 22.0 diarios.