Informe diario: acribillan a hombre en plena Obregón de Culiacán; 5 homicidios, 1 osamenta y 28 vehículos robados el martes

Este martes 13 de enero se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En el municipio de Navolato, una persona fue localizada en un hospital y otra cerca del ejido Los Ángeles, en la sindicatura Villa Ángel Flores “La Palma”.

En Culiacán, una persona fue asesinada tras un ataque a un domicilio en la colonia Rafael Buelna y otra más murió tras ser acribillada dentro de su auto en la colonia Tierra Blanca tras una persecución que dejó también una mujer herida. En Elota, una persona fue localizada sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, a la altura de La Cruz de Elota.

También se localizó una osamenta humana en la colonia Estero de Juan José Ríos, en el municipio de Juan José Ríos.

A pesar de reportar cinco homicidios en su informe diario, la Fiscalía sumó solo tres al conteo del Secretariado Ejecutivo Federal.

Con estos datos, enero se proyecta con 186 homicidios.