Informe diario: aparece con vida ‘La Nicholette’; 1 homicidio, 1 hallazgo de restos y dos vehículos robados

Este sábado 24 de enero se registró un homicidio doloso, debido a la localización de una persona asesinada en la colonia Santa Elena, en Culiacán. También se registró la localización de una osamenta en el ejido San Rafael, en Costa Rica, Culiacán. Por otro lado, la Fiscalía de Sinaloa reportó la localización con vida de Nicole Pardo, conocida como “La Nicholette”, y quien había sido privada de la libertad en Culiacán por tres hombres armados. Con estos datos, enero se proyecta con 182 homicidios.

El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos. Por su parte, la Fiscalía reportó dos denuncias en la zona centro. Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 728 asesinatos y 3 mil 162 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de enero de 2026 es de: ◉ 2,728 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 3,162 personas privadas de la libertad (6.3 diarios) ◉ 9,374 vehículos robados (18.6 diarios) ◉ 2,058 personas detenidas (4.1 diarios) ◉ 169 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 141 homicidios para un promedio de 5.9 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 519 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 162 denuncias ante la FGE.