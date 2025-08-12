Informe diario: arranca la semana con 3 homicidios, 1 osamenta y 9 vehículos robados

Este lunes 11 de agosto se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada por un camino de terracería que conduce de Santa María a La Palmita, así como otra con discapacidad en la colonia Lomas del Magisterio.

En Navolato, se registró el hallazgo de una persona asesinada en el poblado La Sinaloa.

También, un colectivo de buscadoras informó sobre la localización de una osamenta humana, en el interior de un predio ubicado en el camino que conduce a Miravalles, Higueras del Conchi en Mazatlán.

Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 138.