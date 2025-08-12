Informe diario: arranca la semana con 3 homicidios, 1 osamenta y 9 vehículos robados

Este lunes 11 de agosto se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada por un camino de terracería que conduce de Santa María a La Palmita, así como otra con discapacidad en la colonia Lomas del Magisterio.
En Navolato, se registró el hallazgo de una persona asesinada en el poblado La Sinaloa.
También, un colectivo de buscadoras informó sobre la localización de una osamenta humana, en el interior de un predio ubicado en el camino que conduce a Miravalles, Higueras del Conchi en Mazatlán.
Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 138.
Por otro lado, el Secretariado agregó 9 nuevos robos de vehículos en el estado.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 859 asesinatos y mil 848 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,859 homicidios dolosos (5.5 diarios)
◉ 1,848 personas privadas de la libertad (5.5 diarios)
◉ 6,550 vehículos robados (19.4 diarios)
◉ 1,576 personas detenidas (4.7 diarios)
◉ 109 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 49 homicidios para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de agosto de 2025 se han abierto mil 848 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 253 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 145 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.2 diarios.