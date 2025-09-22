Informe diario: cierra semana 54 con 33 homicidios, 23% menos que la anterior; y 216 vehículos robados

Este domingo 21 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una pareja asesinada en la colonia Bachigualato, se trataba de Diego y Yohana, privados de la libertad en el fraccionamiento Santa Rocío; y otra, un coordinador de la UAS, en la colonia Villa del Real tras un enfrentamiento entre autoridades y criminales que dejó dos detenidos. También, otra mujer fue hallada asesinada a la altura del poblado Pueblo Nuevo, en La Cruz de Elota. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 147, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.

Por otro lado, el Secretariado federal agregó 26 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 044 asesinatos y 2 mil 009 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de septiembre de 2025 es de: ◉ 2,044 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,009 personas privadas de la libertad (5.3 diarios) ◉ 7,308 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,733 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 116 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 103 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 009 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.