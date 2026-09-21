Informe diario: cierra semana con 25 muertes violentas, 31% menos que la anterior; 2 homicidios el domingo y 7 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 19 de septiembre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. Los asesinatos se registraron en Escuinapa pasadas las dos de la tarde, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un domicilio de la colonia Pueblo Nuevo; uno de ellos fue identificado como Essiel Francisco de 33 años. En otros hechos, más de 3 mil dosis de droga fueron halladas dentro de un vehículo Dord rojo que se encontraba abandonado en la colonia Chulavista de Mazatlán. Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.

Con estos datos, la proyección para septiembre es de 150 muertes violentas.

El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 879 muertes violentas y 4 mil 424 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de septiembre de 2026 es de: ◉ 3,879 homicidios dolosos (5.2 diarios) ◉ 4,424 personas privadas de la libertad (6.0 diarios) ◉ 12,533 vehículos robados (16.9 diarios) ◉ 3,970 personas detenidas (5.4 diarios) ◉ 211 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 100 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 20 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 424 denuncias ante la FGE.