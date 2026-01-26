Informe diario: cierra semana con 36 homicidios, 5% menos que la anterior; también se robaron 110 vehículos

Este domingo 25 de enero se registró un homicidio doloso en Sinaloa, tras el asesinato de un menor de 16 años en la colonia San Rafael de Culiacán.
Con esos datos, la semana cerró con 36 homicidios, 5 por ciento menos que la semana anterior.
En otros hechos, se reportó la desaparición de un elemento en la presa Sanalona. El equipo de Bomberos y Protección Civil ya activó un operativo para localizar al oficial y hoy por la mañana la Secretaría General de Gobierno confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del militar.
Con estos datos, enero se proyecta con 176 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 32 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 729 asesinatos y 3 mil 162 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de enero de 2026 es de:
◉ 2,729 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,162 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,395 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 2,058 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 142 homicidios para un promedio de 5.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 25 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 519 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 162 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 480 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.2 diarios.