Informe diario: cierra semana con 36 homicidios, 5% menos que la anterior; también se robaron 110 vehículos

Este domingo 25 de enero se registró un homicidio doloso en Sinaloa, tras el asesinato de un menor de 16 años en la colonia San Rafael de Culiacán.

Con esos datos, la semana cerró con 36 homicidios, 5 por ciento menos que la semana anterior.

En otros hechos, se reportó la desaparición de un elemento en la presa Sanalona. El equipo de Bomberos y Protección Civil ya activó un operativo para localizar al oficial y hoy por la mañana la Secretaría General de Gobierno confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del militar.

Con estos datos, enero se proyecta con 176 homicidios.