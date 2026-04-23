Informe diario: detienen a 10 de ‘El Guano’ Guzmán en Tamazula; 2 homicidios y 23 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 22 de abril se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Guasave, una persona fue localizada asesinada en la zona de Siete Ejidos; mientras que una persona fue localizada privada de la vida a golpes en la colonia Francisco Solís de Mazatlán.

En otros hechos, un operativo aéreo en la sierra de Badiraguato, en los límites de Sinaloa con Durango, generó una fuerte atención pública desde la mañana de ayer. El Secretario Omar García Harfuch confirmó el operativo y aseguró que había detenciones pero descartó la detención de Aureliano Guzmán, “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán. Esta mañana, la Secretaría de la Defensa confirmó diez personas detenidas, entre ellos tres operadores clave de “El Guano”.

Mientras tanto, vecinos de la comunidad de Villa Juárez, en Navolato, reportaron diversas ráfagas durante la madrugada de este jueves; hasta el momento no hay información oficial al respecto.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 119 homicidios.