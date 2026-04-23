Informe diario: detienen a 10 de ‘El Guano’ Guzmán en Tamazula; 2 homicidios y 23 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 22 de abril se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Guasave, una persona fue localizada asesinada en la zona de Siete Ejidos; mientras que una persona fue localizada privada de la vida a golpes en la colonia Francisco Solís de Mazatlán.
En otros hechos, un operativo aéreo en la sierra de Badiraguato, en los límites de Sinaloa con Durango, generó una fuerte atención pública desde la mañana de ayer. El Secretario Omar García Harfuch confirmó el operativo y aseguró que había detenciones pero descartó la detención de Aureliano Guzmán, “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán. Esta mañana, la Secretaría de la Defensa confirmó diez personas detenidas, entre ellos tres operadores clave de “El Guano”.
Mientras tanto, vecinos de la comunidad de Villa Juárez, en Navolato, reportaron diversas ráfagas durante la madrugada de este jueves; hasta el momento no hay información oficial al respecto.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 119 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 23 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 121 asesinatos y 3 mil 670 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de abril de 2026 es de:
◉ 3,121 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,670 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,768 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,523 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 87 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 771 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 670 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 302 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.7 diarios.