Informe diario: detienen a 4 en Concordia pero mineros siguen desaparecidos; 0 homicidios y 22 vehículos robados el martes

Este martes 3 de febrero se registraron cero homicidios dolosos en Sinaloa. En otros hechos, tres hombres fueron detenidos en posesión de dos motocicletas y armas en la colonia Centro Sinaloa de Culiacán, tras ser perseguidos a balazos por las autoridades.
También, el operativo para dar con los mineros privados de la libertad en Concordia reportó la detención de cuatro civiles armados en dos hechos diferentes, sin embargo aún sigue sin conocerse el paradero de los desaparecidos.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 75 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 22 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 754 asesinatos y 3 mil 179 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,754 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,179 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,536 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,283 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado ocho homicidios para un promedio de 2.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 546 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 179 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 36 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12 diarios.