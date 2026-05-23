Informe diario: detienen a 8 en la Chapultepec de Culiacán; 3 homicidios, 2 hallazgos de restos y 18 vehículos robados el viernes

Este viernes 22 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada tras un ataque a balazos en el Infonavit Cañadas, se llamaba Miguel; otra persona fue hallada privada de la vida y atado de las manos en la colonia Chapultepec; y un joven que aún no ha sido identificado fue asesinado en la colonia Progreso.

La FGE informó que en un lugar ubicado sobre la carretera de Pericos a Recoveco, en Mocorito, fue localizado un cuerpo en estado de esqueletización; también se registró el hallazgo de restos humanos en la zona serrana del municipio de Escuinapa.

En otros hechos, las autoridades informaron que ocho civiles, entre ellos dos menores de edad y una mujer, fueron detenidos en un domicilio de la colonia Chapultepec en posesión de fuerte armamento.

Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 169 homicidios.