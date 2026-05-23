Informe diario: detienen a 8 en la Chapultepec de Culiacán; 3 homicidios, 2 hallazgos de restos y 18 vehículos robados el viernes

Este viernes 22 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada tras un ataque a balazos en el Infonavit Cañadas, se llamaba Miguel; otra persona fue hallada privada de la vida y atado de las manos en la colonia Chapultepec; y un joven que aún no ha sido identificado fue asesinado en la colonia Progreso.
La FGE informó que en un lugar ubicado sobre la carretera de Pericos a Recoveco, en Mocorito, fue localizado un cuerpo en estado de esqueletización; también se registró el hallazgo de restos humanos en la zona serrana del municipio de Escuinapa.
En otros hechos, las autoridades informaron que ocho civiles, entre ellos dos menores de edad y una mujer, fueron detenidos en un domicilio de la colonia Chapultepec en posesión de fuerte armamento.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 169 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 18 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 286 asesinatos y 3 mil 854 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,286 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,854 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,221 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,589 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 190 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 120 muertes violentas para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 855 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 854 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 312 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.2 diarios.