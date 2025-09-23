Informe diario: inicia semana con 3 homicidios, una osamenta y 21 vehículos robados

Este lunes 22 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada en el fraccionamiento Los Ángeles.
En Elota, una persona fue encontrada asesinada en un camino que conduce del poblado Las Granjas del Norote al poblado Emiliano Zapata; y en Salvador Alvarado, una persona del sexo femenino fue localizada asesinada por el bulevar Leonismo, en Guamúchil.
Se informa además sobre el hallazgo de restos óseos en Costa Rica, Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 146, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 21 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 048 asesinatos y 2 mil 012 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,048 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,012 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,329 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,756 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 116 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 107 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 012 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 451 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.5 diarios.