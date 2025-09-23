Informe diario: inicia semana con 3 homicidios, una osamenta y 21 vehículos robados

Este lunes 22 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada en el fraccionamiento Los Ángeles.

En Elota, una persona fue encontrada asesinada en un camino que conduce del poblado Las Granjas del Norote al poblado Emiliano Zapata; y en Salvador Alvarado, una persona del sexo femenino fue localizada asesinada por el bulevar Leonismo, en Guamúchil.

Se informa además sobre el hallazgo de restos óseos en Costa Rica, Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 146, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.