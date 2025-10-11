Informe diario: matan a otro policía; 4 homicidios, restos óseos en Mazatlán y 19 vehículos robados

Este viernes 10 de octubre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. Un policía estatal murió por la mañana en el sector aeropuerto de Culiacán, tras un intercambio a balazos donde también resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional. Ya son 58 agentes de seguridad asesinados en lo que va de la disputa criminal en Sinaloa.

Dos personas más perdieron la vida tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Danubio, y en Salvador Alvarado, una persona fue localizada asesinada en una funeraria de la ciudad de Guamúchil.

En Mazatlán, un colectivo de buscadoras reportó el hallazgo de restos óseos.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 152.