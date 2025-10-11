Informe diario: matan a otro policía; 4 homicidios, restos óseos en Mazatlán y 19 vehículos robados

Este viernes 10 de octubre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. Un policía estatal murió por la mañana en el sector aeropuerto de Culiacán, tras un intercambio a balazos donde también resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional. Ya son 58 agentes de seguridad asesinados en lo que va de la disputa criminal en Sinaloa.
Dos personas más perdieron la vida tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Danubio, y en Salvador Alvarado, una persona fue localizada asesinada en una funeraria de la ciudad de Guamúchil.
En Mazatlán, un colectivo de buscadoras reportó el hallazgo de restos óseos.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 152.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 136 asesinatos y 2 mil 100 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de octubre de 2025 es de:
2,136 homicidios dolosos (5.4 diarios)
2,100 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
7,636 vehículos robados (19.2 diarios)
1,794 personas detenidas (4.5 diarios)
128 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 49 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 100 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 564 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 166 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.6 diarios.