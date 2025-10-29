Informe diario: matan a pareja en San Pedro; 4 homicidios y 28 vehículos robados

Este martes 28 de octubre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. Una persona fue localizada asesinada y degollada en la localidad de Los Ciruelos, Culiacán; y una pareja fue encontrada asesinada en San Pedro, Navolato. La Fiscalía informó sobre el fallecimiento de una persona en un hospital, quien ingresó tras un ataque con explosivos en un expendio el 27 de octubre en la colonia Valle de Urías, Mazatlán; sin embargo, según la Fiscalía la causa de muerte se encuentra aún pendiente de determinar. Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 177.

Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 28 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 247 asesinatos y 2 mil 166 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de octubre de 2025 es de: ◉ 2,247 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,166 personas privadas de la libertad (5.2 diarios) ◉ 7,994 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,838 personas detenidas (4.4 diarios) ◉ 148 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 160 homicidios para un promedio de 5.7 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 166 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 651 denuncias ante la FGE.