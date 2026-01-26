Robo de vehículo se triplicó con la guerra y en 2026 se mantiene en casi 20 diarios

Desde que la guerra comenzó en Sinaloa, hay una violencia que no ha cedido y que lastima el patrimonio y la movilidad de la sociedad sinaloense, particularmente de la culichi: el robo de vehículos. Una violencia que, más allá de la narrativa oficial del “estamos trabajando”, las autoridades no han podido evitar ni reducir. Según los datos de la Fiscalía General de Sinaloa (FGE), durante 2025 se robaron 6 mil 810 vehículos en Sinaloa, y según los datos de Plataforma México, fueron 6 mil 864; la variación es menor al 1 por ciento. En la base de datos que la Fiscalía hace pública de todos los robos de vehículos hay 6 mil 783 casos, para una variación de 1.18 por ciento menos. La diferencia no es relevante estadísticamente. Desde el 9 de septiembre de 2024 y hasta el 23 de enero de 2026 el promedio diario de robos de vehículos en Sinaloa ha sido de 18.7, por debajo del máximo histórico de 28.3 registrado en 2011, pero por encima de los 7.5 que había antes de la guerra. Este enero, el promedio es de 19.9, casi 3 veces más que entonces.

La evidencia gráfica de la escalada en el robo de vehículos se aprecia en los videos que circulan en redes de aquella señora a quien unos jovencitos encapuchados y armados con un “cuerno de chivo” le quitan su carro en el estacionamiento de un súper o una farmacia, o casos peores donde los delincuentes hasta disparan al conductor que se resiste o huye para no perder ese carro que tanto esfuerzo le costó comprar. En Culiacán, 6 de cada 10 vehículos robados Según la base de datos que la Fiscalía hace pública, el 59 por ciento de los robos de vehículos ocurridos durante los 500 días transcurridos de la disputa entre facciones, se ha concentrado en Culiacán, 18 por ciento en Mazatlán y 5 por ciento en Ahome; estos tres municipios concentran el 82 por ciento del total del estado. Destacan casos de municipios pequeños como Elota, con el 4 por ciento de los robos, seguido de Navolato con el 3 por ciento.

¿Cuáles son los autos más robados? Hasta ahora, todos los municipios registran robos de vehículos. La marca más robada son las motocicletas Italika (17.8 por ciento), seguido de Nissan con el 11.9 por ciento, luego Toyota con el 11 por ciento, Chevrolet con el 6.8 por ciento y Volkswagen con el 5.6 por ciento. Trece marcas concentran el 80 por ciento de los robos totales, 10 de ellas de automóviles y tres de motocicletas. Por tipo de vehículo, lideran los tipo sedán, con 2 mil 474 robos y que equivalen al 27.1 por ciento del total, seguidos muy de cerca por las motocicletas con 2 mil 423 (26.5 por ciento), luego las pick ups con mil 676 (18.3 por ciento), las tipo SUV con mil 298 unidades (14.2 por ciento). Los tipos menos robados son las minivans con 16 unidades y los coupés con 23 unidades. Hasta ahora, los modelos más robados son los pertenecientes al año 2024 (21.1 por ciento), seguidos de los 2023 (14.6 por ciento), luego los 2025 con 13 por ciento. Los modelos del 2018 al 2025 concentran el 80 por ciento de los vehículos robados en el estado. Un delito que afecta movilidad y patrimonio Esta semana, la Coparmex insistió en el tema y puso el acento en su impacto: “No se trata solamente de un delito patrimonial, sino de agresiones físicas que terminan en un trauma psicológico más allá de lo material”, dijo Martha Reyes, Presidenta de ese sindicato patronal. La respuesta casi inmediata del gobernador Rocha Moya fue que el delito venía bajando, que se recuperaban muchos de los vehículos robados y que a Martha Reyes “le gustaba exagerar”. Lo último es una opinión debatible, pero las dos primeras afirmaciones del gobernador no, porque hay evidencia sostenida en datos oficiales para contrastarlas: la primera es falsa y la segunda parcialmente cierta. No “viene bajando” Según datos oficiales, el robo de vehículo tuvo su último registro más “bajo” en noviembre de 2025 con 15.2 diarios, un dato todavía dos veces mayor que antes de la guerra Guzmán-Zambada; y los dos últimos meses, tanto en diciembre como en enero pasados, ha registrado alzas en sus promedios diarios de 7 y 22 por ciento, respectivamente, mostrando una nueva tendencia ascendente.

Con los datos al día 23, Enero de 2026 se proyecta para cerrar con 617 robos en total, lo que lo convertiría en el cuarto mes más alto de esta disputa criminal. 60% de recuperación y ¿los detenidos? Respecto de la recuperación de los vehículos robados, durante 2025 se recuperaron 5 mil 643 vehículos con reporte de robo, según informó el General Óscar Rentería Schazarino, titular de la SSP, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, lo que representaría el 60 por ciento del total robado en ese año. Una cifra que refleja el trabajo de las autoridades estatales y federales. Apenas la semana pasada, fueron trasladados a Culiacán más de una decena de vehículos con reporte de robo que fueron asegurados en un predio de la sindicatura de Quilá. Días después, Rocha Moya informó que en total se habían recuperado 52 unidades con reporte de robo en esa semana. No es la primera vez que un operativo así revela que existen deshuesaderos clandestinos donde las autoridades aseguran decenas de vehículos. Apenas el pasado 14 de noviembre de 2025, fueron asegurados 41 vehículos en un predio de La Cruz de Navito en el municipio de Eldorado. Cinco de ellos contaban con reporte de robo en Estados Unidos, evidenciando la lógica internacional de este contrabando. El problema es que la mayor parte de esas recuperaciones son aseguramientos que casi nunca incluyen detenciones, salvo cuando se realizan en flagrancia o tras un enfrentamiento armado. No se sabe, porque las autoridades no lo han informado, cuántos detenidos y vinculados a proceso hay por este delito en el marco de la guerra, pero según el estudio Hallazgos de México Evalúa, en 2023 en Sinaloa la tasa de impunidad general fue de 93.98 por ciento, aún sin el contexto de guerra entre facciones. Y también, según datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la impunidad en el robo de vehículo en Sinaloa alcanza cifras de 99.38 por ciento. Robo de autos: otro negocio del crimen organizado En suma, la robadera de carros en Sinaloa no “viene bajando” y los datos muestran que, a pesar de las recuperaciones, esa violencia está muy lejos de mostrar una tendencia descendente como resultado del trabajo institucional de las autoridades se seguridad y justicia; peor aún, prácticamente se ha mantenido constante desde que la guerra empezó, con máximos de casi 22 diarios y mínimos de 15 diarios.