Atentado a la transparencia, secrecía en el Congreso de Sinaloa: Marlene León

Que no siente un precedente para que el Congreso de Sinaloa siga tomando decisiones en secrecía, señaló Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, sobre la reunión del Congreso de Sinaloa en la que aprobó iniciar el juicio político contra el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, considerándolo atentado a la transparencia al no informar de lo que debe a la ciudadanía en temas de trascendencia.

“Esto va a marcar un precedente de las próximas decisiones que pueda tomar el Poder Legislativo y en las cuales se pueda dejar de lado información que deban comunicar a la ciudadanía, yo creo que lo grave está ahí”, señaló la activista, considerando que en este momento el tema es político, por lo que hay que prevenir que lleguen a hacer lo mismo en otras índoles.

El carácter de la reunión, expuso León Fontes, es importante al haberse aprobado en ella un tema de interés público y al no informar se da la espalda a la ciudadanía, con un retroceso a un logro de la sociedad organizada. Al entender que se permite al ser el tema del juicio político y el acusado tiene derechos, entre otras cosas. no significa que divulguen el contenido, pero informen su aprobación, cosa que decidieron no hacer en el Congreso de Sinaloa.

“El simple hecho de tener el Derecho a la Información, que lo establece la Constitución Política en su Artículo 6, yo creo que se está violando desde ahí y es por el simple hecho de que la ciudadanía tenemos el deber y derecho de estar informados, yo creo que desde ahí parte”, subrayó, puesto que ahora las personas saben que se aprobó este proceso gracias a medios de comunicación, no a la autoridad que debió informarlo.

Para León Fontes la acción habla de una legislación opaca que quiere legislar en lo oscurito, que quiere regresar a prácticas que ya se habían quedado atrás, como es hacer todo tras bambalinas, sobre todo cuando se trata de temas políticos trascendentales, independientemente del Alcalde o Alcaldesa y su partido, resaltó que es necesario que se replanteen lo que se está haciendo desde el Poder Legislativo.

“Creo que esta práctica de opacidad no se debería volver a presentar, si se toma por hecho, va a sentar un precedente que va a ir en retroceso con todo lo logrado por las organizaciones de la sociedad civil y por parte de la ciudadanía en esto últimos 20 años, recordemos que el 26 de abril se van a cumplir 20 años de contar con una Ley de Transparencia”, enfatizó.

“Vemos grave tener marcos muy buenos en temas de transparencia, pero esas prácticas se están empezando a suscitar, entonces van en contracorriente de todas las leyes de todo el marco jurídico bueno que hemos logrado, entonces va en contra de lograr un Estado de Derecho sólido, de tener legisladores y gobernantes que informen a la sociedad sobre su actuar, entonces creo que eso no está abonando en nada”, agregó.



Logro ciudadano

El hecho de que se informe el contenido de las sesiones o que se transmitan en vivo es un logro ciudadano, abundó la activista, estipulado en el Artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, ya que en 2016 se presentó la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía para que las reuniones de las comisiones del Congreso fueran públicas.

“Fue en el 2018 finalmente que el Tribunal Electoral ordena al Poder Legislativo que legisle en la materia y finalmente se legisló en la materia para tener un Gobierno más abierto, un Congreso más abierto”, detalló León Fontes, ya que en 2018 a partir de una orden del Tribunal Electoral donde los ciudadanos solicitaron que las y los legisladores sacaran la iniciativa de la congeladora.

La Directora de Iniciativa Sinaloa manifestó que cree que esta legislatura va a quedar mucho a deber en parlamento abierto y no se entiende que no es a conveniencia, sobre todo cuando se toman decisiones importantes y que la ciudadanía quiere saber que se discute al interior, así como la postura de cada integrante de la legislatura sobre ciertos temas.

“Los ciudadanos desconocemos la decisión de cada uno de los legisladores, desconocemos por qué la tomaron, no sabemos qué tantos estuvieron a favor o qué tantos en contra o por qué lo hicieron de esa manera, es algo grave, están violando un principio básico de transparencia, la decisión que se haya tomado en esa reunión, debería ser analizada”, refirió.



Antecedentes

Se presentó la primer demanda de juicio político por el grupo pueblo Unido de Culiacán, entregando 10 mil firmas de personas que respaldaban llevar a Estrada Ferreiro a juicio, mientras que las viudas de policías presentaron una semana después otra denuncia por su cuenta, una más de la Federación de Abogados de Sinaloa que no tuvo trámite ya que no la ratificaron.

El 22 de abril en una reunión secreta se aprobó iniciar un proceso de juicio político, con 32 votos a favor representados por 20 integrantes de Morena, ocho del PRI, y uno de MC, PT, PAN y un diputado sin partido. En contra fueron cinco del PAS, dos de Morena y un diputado se ausentó de la sesión.

Si bien, no se solicitó que se informara del contenido de las razones por las que se llevaría juicio político o alguna información que alterara el proceso, pero desde el Congreso de Sinaloa se prefirió negar la reunión y no informar a la ciudadanía la aprobación del dictamen para iniciar este caso, por lo que el argumento del Poder Legislativo es que lo hizo así porque puede, sin diferenciar el derecho a la información de las cuestiones privadas.

El sentido de la votación con la cual se aprobó dar pie a un proceso en contra del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro en la reunión a puerta cerrada, quedó de la siguiente manera.



Votaron a favor

De Morena:

- Juana Minerva Vázquez González

- César Ismael Guerrero Alarcón

- Cecilia Covarrubias González

- Felícita Pompa Robles

- Ambrocio Chávez Chávez

- Marco César Almaral Rodríguez

- Almendra Ernestina Negrete Sánchez

- Feliciano Castro Meléndrez

- Marco Antonio Zazueta Zazueta

- Serapio Vargas Ramírez

- Alma Rosa Garzón Aguilar

- Rita Fierro Reyes

- Juan Carlos Patrón Rosales

- José Manuel Luque Rojas

- Verónica Guadalupe Bátiz Acosta

- Pedro Alonso Villegas Lobo

- Nela Rosiely Sánchez Sánchez

- Martín Vega Álvarez

- Luz Verónica Avilés Rochín

- Rosario Guadalupe Sarabia Soto



Del PRI

- Ricardo Madrid Pérez

-Sergio Mario Arredondo Salas

- Feliciano Valle Sandoval

- Concepción Zazueta Castro

- Cinthia Valenzuela Langarica

- Deisy Judith Ayala Valenzuela

- Gloria Himelda Félix Niebla

- Luis Javier de la Rocha Zazueta



PAN

- Giovanna Morachis Paperini



Movimiento Ciudadano

-Célia Jáuregui Ibarra



PT

-María Guadalupe Gallegos Cázarez



Sin partido

- Adolfo Beltrán Corrales



Votaron en contra

Del PAS:

- Alba Virgen Montes Álvarez

- Elizabeth Chía Galaviz

- Gene René Bojórquez Ruiz

- Viridiana Camacho Millán

- María del Rosario Osuna Gutiérrez



De Morena

- María Aurelia Leal López

- María Victoria Sánchez Peña



Sin voto

- Jesús Alfonso Ibarra Ramos