Cierra Octubre con 136 homicidios, 7 agentes asesinados, 15 hallazgos de restos y cuerpos y 16 muertes ‘por determinar’

Sinaloa concluyó el mes de octubre con 174 muertes atribuibles a razones dolosas, lo que representa 19 por ciento más que las 146 reportadas en septiembre pasado, hilando así dos meses consecutivos a la alza en violencia letal.

Del total de las muertes, 136 fueron reportadas por la Fiscalía como homicidios dolosos reconocidos (78 por ciento), siete más se trataron de agentes de seguridad asesinados (4 por ciento), 16 más como muertes “por determinar” por parte de la Fiscalía (9 por ciento) y 15 hallazgos de cuerpos o restos óseos (9 por ciento).

Agentes de seguridad asesinados y hallazgos de cuerpos representan 13% de las muertes de octubre

De acuerdo con los informes diarios que emite la Fiscalía General de Sinaloa (FGE), siete agentes de seguridad fueron asesinados del 1 al 31 de octubre de 2025: tres elementos de la Policía Estatal, uno de ellos en el Fraccionamiento Stanza Cantabria, un escolta asignado a Servicios de Protección que resultó herido tras una persecución en la colonia Villa Bonita y murió en el hospital, otro más tras un enfrentamiento en Bachigualato, dos agentes de la Guardia Nacional y dos agentes de Tránsito municipal atacados a balazos.

Por otro lado, los hallazgos de cuerpos, osamentas y restos óseos en fosas clandestinas tampoco son reportados como homicidios a pesar de que en la mayor parte de los casos hay huellas de tortura o violencia letal; en octubre estos hallazgos representaron el 9 por ciento del total de muertes del mes y representaron el 4 por ciento en septiembre pasado.

En octubre, los hallazgos de cuerpos y restos óseos se ubicaron en diversas zonas de Culiacán, Navolato, Eldorado y Mazatlán.