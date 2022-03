Colectivo ve ‘temerosos’ a los diputados sobre demanda de juicio político a Alcalde de Culiacán

El colectivo de ciudadanos esperará a que el martes el Congreso del Estado emita un predictamen donde se anuncie si procede iniciar el juicio político o no.

En caso de encontrar algún impedimento jurídico para dar seguimiento al proceso, los demandantes afirmaron que iniciarán un juicio de amparo ante un tribunal federal para lograr destituir al Alcalde.

“Estamos dispuestos a darle seguimiento, si hay algún acuerdo en el Congreso que diga que no proceda el juicio político eso permite que nos vayamos al juicio de amparo contra esa resolución”, sostuvo.

La vocera del colectivo expresó que no hay impedimentos jurídicos para que no se lleve a cabo el juicio político, agregó que en caso de encontrar trabas en el proceso sería por instrucciones políticas para proteger al Alcalde.

“También decirles que no hay ningún motivo jurídico para que no proceda el juicio político, tenemos los elementos, las pruebas, el Congreso mismo lo sabe”, reiteró.

“Si el Congreso no instruye la inhabilitación del Alcalde, si no lo desafuera es porque están apoyando a su mismo grupo político, es porque reciben una indicación política, pero no por jurídico”, aseguró Yesenia Rojo.