Dan ‘carpetazo’ a sentencia del TEPJF contra Rocha Moya; Congreso archivará el caso

CULIACÁN._ El pleno del Congreso del Estado no votará el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que declaró incompetente al Legislativo y al Órgano Interno de Control para sancionar al Gobernador Rubén Rocha Moya tras la nueva sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por intromisión en el proceso electoral 2021-2022 en Hidalgo.

Ambrocio Chávez Chávez, presidente de dicha Comisión, confirmó que con el dictamen emitido el lunes por la tarde, el Congreso del Estado da por concluido el caso.

“El Congreso no tiene facultades legales para juzgar al Gobernador en esa materia, en materia electoral, para eso está una Ley Federal Electoral, para eso está una Ley Electoral del Estado y bueno pues, el Congreso en ninguna de sus facultades está juzgar en esa materia”, señaló.

“Entonces nosotros prácticamente lo estamos archivando ese resolutivo, es el acuerdo”.

El Diputado local reiteró que el dictamen será archivado en el Congreso del Estado y le comunicarán del resolutivo al TEPJF, y a donde corresponda.

“No, no se va a llevar al pleno, no se turna al pleno ni nada, ahí queda ya”, dijo.



- El dictamen pasado sí fue sometido a votación al pleno, ¿por qué esta vez no?

- Le digo, por lo mismo, porque el Congreso no tiene facultades y está debidamente acreditado en el dictamen. La resolución del TEPJF fue emitida tras denuncias realizadas por el PRI y el PAN contra Rocha Moya por acudir a un evento de proselitismo en favor de Julio Ramón Menchaca Salazar, quien fue el candidato de Morena a la Gubernatura de Hidalgo, el cual se llevó a cabo el 21 de mayo, así como diversas publicaciones.



“Fue en un día no hábil, fue un día no usando recursos públicos entonces como ciudadano nosotros no le podemos coartar el derecho a nadie que se mueva en el estado, en el País, como ahí andan tanto los que llaman ‘corcholatas’ que andan en todos lados”, justificó Chávez Chávez.

“Claro que sí puede andar, fuera de su horario y fuera, de acuerdo a sus derechos políticos cada quien puede manifestar o estar en una entidad o en otra, nada más no descuidando sus funciones públicas en su horario de trabajo y no usar recursos públicos, pues las personas se pueden mover libremente en este País, así está en la Constitución”.

El legislador reiteró que el Congreso no tiene facultades para juzgar al Gobernador ni a nadie en temas electorales, porque para eso hay leyes en dicha materia.

Afirmó que si Rocha Moya hubiera violado la ley, el TEPJF lo hubiera encarcelado.

“¿Por qué no actúan ellos si tiene facultades para actuar? ¿Por qué no lo hace? Porque también está jugando a la política, también el Tribunal juega a la política, quiere golpear al proyecto de Morena también”, cuestionó.

“Nos tiran a nosotros (el tema) cuando ellos son obligados a actuar, si tienen ellos elementos reales, ¿por qué no actúan los órganos correspondientes para que hagan ello? ¿Para qué nos lo mandan? Nosotros lo vemos más como una situación de tipo político”.

Es la segunda ocasión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite una sentencia contra Rocha Moya. Anteriormente falló en contra del Gobernador por no respetar la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha sentencia también fue turnada al Congreso para que impusiera una sanción, pero este se declaró incompetente y archivó el caso.

“Todavía hay en los tribunales federales actitudes facciosas, políticas más que legales, entonces nosotros estamos viendo también un trasfondo en ese aspecto porque ¿para qué nos lo envían a nosotros sabiendo bien el Tribunal que los congresos y el Congreso no tiene facultades para ello?”, criticó Chávez Chávez.

Señaló que los políticos siempre se han movido un estado a otro y no pasa nada, porque no hay materia.

“Ahorita porque, pues porque está, digamos, apoyando al partido Morena, al partido en el gobierno, bueno pues hay un órgano electoral que está muy cargado de colores hacia otros, de la oposición, y bueno actúa de manera un tanto facciosa entonces no podemos nosotros decir ya eso, se está haciendo justicia, no, ¿dónde está la violación?”, acusó.