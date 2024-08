Uno de los afectados, Iván, narró que fue a las 21:00 horas del martes cuando se quedaron sin electricidad, por lo que 20 minutos después pusieron su reporte ante la CFE, personal de la dependencia les dijo que revisarían el reporte dentro de una a cuatro horas más, aunque esa noche no fueron atendidos.

“Hemos estado hablando para pedir aclaración o que nos digan qué onda, pero nada. Hoy (viernes) seguimos sin luz, ayer en la noche supuestamente ya había quedado arreglado, pero no. No nos dan respuesta, nada más que está asignado y un vecino habló y le dijeron que hasta el 19 (de agosto) a más tardar”.

Detalló que personal de la CFE acudió a los domicilios el pasado miércoles durante la noche, pero dijeron que no habían encontrado los registros y después les dijeron que no podían trabajar en la zona porque había escombros encima de un registro, los cuales tuvieron que ser retirados por los vecinos, pero aún así la Comisión no les resolvió la falta de energía eléctrica.